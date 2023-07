Sandra Mutu, fotografii speciale alături de Adrian Mutu: "Mi amor"

Sandra și Adrian Mutu sunt de mai bine de 8 ani împreună, au un băiețel minunat și arată de câte ori au ocazia că formează o familie cu totul fericită.

Cele mai recente fotografii postate de Sandra pe Instagram arată asta, iar una în care tânăra apare alături de Adrian e însoțită de expresia "Mi amor."

Fostul fotbalist a dezvăluit că a descoperit-o pe frumoasa lui soție cu mult timp înainte de a începe o relație cu aceasta:

“'Eu am văzut-o pe Sandra când era mai mică, când era la Miss România. Avea 15 ani, mi-a plăcut de atunci. Îmi plăcea cum arăta, eu aveam 30 de ani pe vremea aia, eram și însurat. Când am divorțat, m-am mutat în România și am avut posibilitatea să o cunosc pe Sandra și m-am bucurat', a dezvăluit Adrian Mutu mai demult în cadrul podcastului lui Catalin Măruță.

În ultima perioadă, Sandra a acceptat să facă reclame la colecții de bijuterii, iar accesorizată cu acestea a apărut în fotografii absolut superbe. Pe rețelele de socializare, a prezentat noua ședință foto pe care a realizat-o ca imagine la un brand de bijuterii. Sandra a publicat mai multe poze în care poartă coliere, cercei, inele în valoare de zeci de mii de Euro. Imaginile respective au fost apreciate de fanii ei, care i-au transmis și numeroase mesaje.

Vezi fotografiile frumoasei Sandra în Galeria Foto

De o carieră înfloritoare se bucură și Adrian Mutu, care este acum oficial noul antrenor principal al azerilor de la Neftchi Baku. Fostul fotbalist îl înlocuiește pe Laurențiu Reghecampf, iar numirea în funcție a avut loc la scurt timp după încheierea contractului acestuia cu Rapid. „Briliantul”, care a semnat un contract pe termen de doi ani, va debuta în calitate de antrenor la noua echipă într-un meci amical împotriva lui Fenerbahce, programat pentru data de 15 iulie.

FOTO: SANDRA MUTU INSTAGRAM