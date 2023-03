Sarah, fiica Anamariei Prodan, și-a surprins fanii! S-a fotografiat fără machiaj

Născută în anul 2000, Sarah Dumitrescu, una dintre fiicele pe care Anamaria Prodan le are cu Tiberiu Dumitrescu, primul ei soț, a început să fie tot mai vizibilă în mass-media în ultimul timp.

După divorțul de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan a decis să meargă aproape la toate evenimentele alături de Sarah, astfel că fiica ei este acum destul de mediatizată, iar acest lucru pare că se vede și pe rețelele de socializare, acolo unde tânăra de 23 de ani este urmărită de aproape 200.000 de persoane.

Chiar dacă de obicei apare machiată și arajată, iată că Sarah Dumitrescu a ales recent o nouă abordare pentru a-și apropia fanii. Fiica Anamariei Prodan s-a fotografiat fără machiaj, atât în baia locuinței, cât și la sala de fitness.

Recent, Sarah afirma că este o femeie frumoasă și că acest lucru l-a moștenit chiar de la mama ei, Anamaria Prodan: „Eu trebuie să fiu cunoscută ca Sarah Dumitrescu Prodan, nu ca fata Anamariei Prodan. Viața e frumoasă trăită frumos! Mereu în picioare. Niciodată în genunchi! Să știți că mama mea exact asta ne-a inoculat de mici. Demnitatea este cel mai frumos lucru pe care un om poate să-l dețină. Nu am nicio intervenție, de niciun fel! Sunt sportivă de performanță. Nu am timp de așa ceva. Mi se pare jenant să-ți faci operații la vârsta mea. Am văzut și că am extensii și gene! Asta da, am! La ce viață am eu, nu am timp de prostii. Arăt perfect. Este vorba de genă. Mama arată perfect, frații mei la fel, eu la fel. Suntem unici, frumoși și deștepți. Eu știu ce pot și cât sunt de bună. Și muncesc să fiu zilnic mult mai bună”.