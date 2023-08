Saxofonistul Nelu Popa, umilință pentru Carmen de la Sălciua: 'Își bate joc de oamenii de lângă ea'

Nelu Popa are polițe de plătit după ce, în urmă cu un an, a fost dat afară din formația „Sonic”, în care cânta alături de Carmen de la Sălciua. Saxofonistul a făcut declarații șocante la adresa artistei, cu care în trecut a avut o relație amoroasă.

Scandal în lumea muzicală. Saxofonistul Nelu Popa nu a putut trece peste umilința de a fi dat afară din trupa Sonic, formație cu care Carmen de la Sălciua cânta la toate evenimentele din țară și din afara ei.

Muzicianul a lansat acuzații grave la adresa artistei, cu care în trecut a avut o relație amoroasă discretă. Totul a pornit după ce saxofonistul a fost dat afară din trupă, în plin sezon muzical, după ce el îi dezvăluise artistei că vrea să o apuce pe alt drum din 2023.

„Nu lași omul în mijlocul sezonului acasă. Eu am fost corect și am anunțat de la început. Lucrurile au fost simple și eu am vrut să fiu om.

Doar că nu am avut cu cine să fiu om. Pentru că ea nu e om, e o persoană care își bate joc de oamenii de lângă ea. Nu-i plătește. Face ce face și se vede unde a ajuns cu comportamentul ei de om de stradă”, a spus Nelu Popa, care în iulie 2022 a anunțat ruperea colaborării cu Carmen de la Sălciua .





Carmen de la Sălciua și Nelu Popa, relație amoroasă cu scântei

Saxofonistul a dezvăluit că el a fost primul iubit din lumea muzicală pe care l-a avut Carmen de la Sălciua. În toamna anului trecut vorbea frumos de fosta parteneră.

„Am stat vreo trei ani și jumătate împreună. Înainte de Culiță, înainte de toți. Am fost primul ei iubit din lumea muzicii. Nu am fost primul iubit al ei. Am fost cu ea. Este o fată minunată”, spunea el în septembrie 2022, pentru Fanatik.ro.

Scandalul dintre ei ar fi început în momentul în care el a vorbit în public despre relația lor, dezvăluiri care nu au fost pe placul lui Carmen.

„După aparițiile mele, ea s-a supărat că am recunoscut în presă că am fost împreună. Apoi în luna august nu mai găsea motive să mă lase acasă. Asta pentru că eu am recunoscut în presă. Carmen a încercat să-mi facă mie rău cu chestia asta, nu se face așa ceva. Nu faci asta nici celui mai mare dușman.

Nu aș fi făcut niciodată asta, dacă eram în locul lui Carmen, să dau omul afară la mijlocul sezonului. Indiferent cât de bun sau cât de rău ar fi fost, nu lași omul fără pâine. Lucrurile nu se fac așa, este pur și simplu inadmisibil”, a mai spus Nelu Popa.

Cum răspunde Carmen de la Sălciua

Carmen de la Sălciua s-a măritat în mare secret cu Marian Corcheș, în octombrie 2022. Din câte se pare, decizia de a se feri de ochii lumii și ai presei a fost luată după ce s-a întors dintr-un pelerinaj spiritual la Muntele Athos.



Sursa foto: @carmendelasalciua

PROTV.RO a încercat să obțină un punct de vedere de la artistă, însă aceasta a fost de negăsit. Vom reveni cu reacția ei în momentul în care va răspunde la telefon.

Anul trecut, Carmen de la Sălciua a negat că i-a cerut lui Nelu Popa să mintă în legătură cu relația lor, punctând ce anume a deranjat-o pe ea la saxofonist.

„Nu i-am cerut să mintă. Dar sunt niște lucruri care mă deranjează. I-am zis că e frumos ca după atâția ani în care am colaborat nu e frumos să lovești în colega ta, cea alături de care ai mâncat o pâine. El a vorbit foarte frumos despre mine, de aceea au apărut în presă niște chestii, așa, care pot să îți afecteze și viața”, a spus Carmen de la Sălciua în același interviu acordat Fanatik.ro.

Fotografii: @carmendelasalciua/@nelupopa

Vezi și VIDEO: