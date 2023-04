Scandal de proporții în Franța! O membră a partidului lui Emmanuel Macron a pozat pentru Playboy

Un membru al guvernului Franței încă din 2017 a devenit ținta criticilor în rândul colegilor de partid după ce a apărut pe coperta revistei Playboy.

Marlene Schiappa, ministru pentru economie socială și asociații, cunoscută ca fiind o susținătoare a drepturilor femeilor și o luptătoare a egalității de gen, a decis să pozeze pentru revista Playboy într-un body alb, cu decolteu adânc, devenind astfel ținta criticilor în rândul colegilor de partid. Aceasta a oferit, de asemenea, și un interviu de aproximativ 12 pagini pe tema drepturilor femeilor și a membrilor comunității LGBT.

Marlene Schiappa a susținut inițiativa pentru adoptarea unei noi legi împotriva hărțuirii sexuale, care promitea amendarea bărbaților prinși că hărțuiesc femei pe străzile Franței.

Marlène Schiappa, ???????? Secretary of State to the Prime Minister, in charge of the Social and Solidarity Economy and Associative Life, poses on the front page of Playboy. pic.twitter.com/Jdp5CVag2y