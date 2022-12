Scandal viral între fostul campion de kickbox Andrew Tate și ecologista Greta Thunberg: ”Prost dotat”

Recent, Andrew Tate a fost pus la punct de activista de mediu Greta Thunberg, după ce acesta a încercat să râdă de ea pe social media.

Andrew Tate, care este cunoscut și în România, în special pentru afacerile lui și vedetele cu care a avut relații, și care a fost interzis pe YouTube, Instagram, Facebook și TikTok pentru comentariile ”toxice” față de femei, a încercat să o ia în derâdere, pe Twitter, pe tânăra de 19 ani.

Greta a devenit celebră la vârsta de 15 ani, pentru că își petrecea fiecare zi de vineri protestând în fața clădirii parlamentului suedez, cerând acțiuni serioase privind ”urgențele climatice”.



Marți, fostul campion mondial la kickbox Andrew Tate (36 de ani) a încercat să o troleze pe Greta. Doar că acțiunea sa nu a avut efectul scontat.

Acesta a postat pe Twitter o fotografie cu el în timp ce își alimenta cu combustibil mașina sa Bugatti și un comentariu în care îi cerea Gretei o adresă de email pentru a-i trimite detaliile despre ”emisiile enorme” pe care mașinile sale pe benzină le emană.

”Hello Greta Thunberg. Am 33 de mașini. Bugatti-ul meu are are motor de 16 cilindri. Mai am două Ferrari 812. Și ăsta e doar începutul. Te rog să-mi dai o adresă de email la care să-ți trimit lista completă a mașinilor mele și a emisiilor lor enorme”, a scris acesta.

La rândul ei, Thunberg i-a răspuns scurt și dur, într-un tweet pe care l-au putut citi toți cei 4,9 milioane de urmăritori: ”Da, te rog, luminează-mă. Dă-mi e-mail la [email protected]

Răspunsul a devenit viral în câteva minute și a stârnit zeci de meme-uri și comentarii.

”Alo. Bună ziua, poliția? Aș vrea să raportez uciderea lui Andre Tate”, a scris în glumă un fan.

”Când credeam că nu pot să te iubesc mai mult... ”, a mai comentat cineva.

Acum câteva luni, Andrew Tate susținea pe rețelele sociale că nu este ”ticălosul numărul unu de pe Pământ”, insistând că el nu a făcut nimic greșit și că merge constant la biserică, iar ”Dumnezeu știe că sunt nevinovat”.

Foto: Getty, Instagram