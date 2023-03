Scandalul dintre Bia Khalifa și fiul Clejanilor continuă. Tânăra a cerut ordin de restricție împotriva lui Fulgy

S-a rupt lanțul de iubire dintre Bia Khalifa și Fulgy, fiul Clejanilor. După ce a susținut că a fost amenințată de acesta, Bia a ajuns și la politie, cerând ordin de restricție împotriva lui.

Bia Khalifa îi aduce acuzații grave lui Fulgy. Vedeta de OnlyFans susține că tânărul a agresat-o în nenumărate rânduri și a amentintat-o chiar și după ce a pus capăt relației cu el.

"De când eram cu el și mai nou de pe conturi fake pe Instagram. Eu am mers cu sora mea și cu încă o prietenă să îmi iau chestiile de la el. Bineînțeles că nu am mers singură, după ce a dat în mine de două ori. Am încercat pe cale amiabilă. Am vorbit cu tatăl și am avut o înțelegere pe care nu a respectat-o, și anume să încheiem totul în privat”, a declarat Bia Khalifa.

Acuzațiile de agresiune au fost susținute și de sora Biei, Joanna Niculae:

„Fulgy nu ne lăsa să ne vedem. De multe ori zicea 'OK, cheam-o pe sora ta acasă'. Eu mă duceam să o văd și s-a întâmplat de două ori. Ea era singură acasă și era încuiată în casă. A fost foarte agresiv și cu mine, m-a amenințat, m-a împins, au fost multe chestii foarte urâte”.

Toate aceste lucruri au dus la intervenția politiei. Luni seara, în jurul orei zece, Fulgy a fost chemat la secția de politie nr. 17 din Capitala, de unde a fost văzut ieșind cu o brățară de monitorizare la gleznă. Acesta va fi monitorizat timp de cel puțin cinci zile, însă perioada se poate extinde la șase luni.

Prin aceasta brățară de monitorizare, politia se va asigura că Fulgy nu se aproprie la mai puțin de 200 de metri de fosta iubita. În cazul în care va încălca ordinul de restricție, politia va trebui să intervină.

Sursă foto: Instagram