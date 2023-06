Scandalul momentului în TV! Un celebru prezentator și-a înșelat soția cu un coleg de televiziune, mult mai tânăr

Phillip Schofield, coprezentatorul emisiunii This Morning, crede că a pierdut totul și ”cariera lui s-a sfârșit” în urma scandalului iscat de informația că a avut o relație ilicită cu un coleg mai tânăr.

Prezentatorul, în vârstă de 61 de ani, a demisionat la de ITV săptămâna trecută, iar agenția de talente YMU care îl reprezenta a renunțat la el după ce a admis că a avut o relație ”prostească, dar nu ilegală” cu un bărbat.

Într-un interviu pentru The Sun, acesta a spus că este ”distrus, rușinat”, dar insistă că nu a profitat de colegul mai tânăr. Tot Schofield a mai spus că ”va muri părându-i rău” și că ”își cere cele mai sincere scuze”.

Acesta a mai dezvăluit că prima lor întâlnire romantică a avut loc la garderobă și că amantul avea 20 de ani prima oară când au întreținut relații intime. Mai apoi, cei doi se întâlneau în apartamentul lui Schofield din Londra, pe care acum prezentatorul l-a pus la vânzare.

Acesta neagă, totuși, că amantul lua taxi-uri plătite de ITV pentru a veni în cuibușorul lor de nebunii.

Într-un interviu pentru BBC, Phillip Schofield a mărturisit: ”Trebuie să vorbesc despre televiziune la timpul trecut, ceea ce îmi rupe inima... Am pierdut totul. Ce o să mă fac zilele astea? Nu văd nimic pentru mine decât întuneric, tristețe, regret, vină. Am făcut ceva foarte greșit și am mințit despre asta”.

Schofield a mai spus că homofobia a fost un factor important în acest scandal: ”dacă eram cu o femeie, nu ar fi fost atâta tevatură”.