Schimbare de look pentru Inna: artista are părul lung și breton

În ultimele 12 luni, Inna și-a obișnuit fanii cu aceeași imagine, artista schimbându-și foarte puțin look-ul.

Celebra cântăreață a decis însă zilele trecute să își surprindă fanii din mediul online și a postat pe Instagram câteva fotografii de la un salon de înfrumusețare, acolo unde ea a apelat la ajutorul unui hair stylist.

Adonis Enache este cel care a făcut ca Inna să pară altă persoană: i-a pus extensii, acum artista având părul foarte lung și breton.

Inna a imortalizat momentul și a postat pe Instagram mai multe fotografii și clipuri video cu noul ei look, iar una dintre imagini a strâns peste 140.000 de like-uri din partea fanilor, aceștia fiind surprinși plăcut de schimbarea cântăreței.

Printre miile de fanii care au adăugat comentarii la poza Innei s-au regăsit și câțiva bărbați care au cerut-o în căsătorie pe aceasta și i-au spus că o iubesc. “Je t’aime”, “I love you”, “Bella”, “Please just be mine” și “Can you marry me” au fost doar câteva dintre mesajele internauților.

foto: Instagram Inna

