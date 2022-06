Școala era altfel pe vremea lor. Cum s-au descurcat la Bacalaureat vedetele noastre

Nimeni nu s-a născut învățat, dar cu toții trecem măcar o dată prin focurile unui test suprem la școală. Și vedetele noastre au transpirat la Bac, la fel ca adolescenții de azi, și iată ce amintiri au păstrat de atunci!

Actorul Octavian Strunilă, fost prezentator al show-ului Fort Boyard de la PRO TV, a avut niște emoții colosale la Bacalaureat, iar motivul o să-l aflați fiindcă ne-a spus chiar el.

“Am luat 9,05 la Bac, media generală. Mă mândresc foarte tare cu nota de la Matematică, care a fost 9,80. Am dat Sport la ultima materie și am avut probe de rezistență și viteză. Mi-a fost foarte frică de aceste două probe. Am dat și la Limba franceză, însă mai târziu, când am filmat la Paris, mi-am dat seama că franceza e alta decât cea pe care am învățat-o eu în școală. Da, am avut emoții foarte mari pentru că iubita mea era mutată la Bucureșți și eu trebuia să iau Bac-ul ca să mă duc după ea”, mărturisește Strunilă.

Monica Bârlădeanu, fostă prezentatoarea a emisiunii Ferma vedetelor, mărturisește că examenul de Bacalaureat a fost mai înspăimântător decât cel de admitere la facultate. Cel mai mult se temea de proba orală de la Limba și literatura română, din cauza evaluării pur subiective a expunerii sale.

„Cum fiecare profesor de Română pe care l-am avut în liceu recomandă surse de referință diferite pentru comentariile operelor pe care le studiasem, știam sigur că e foarte probabil ca varianta pe care o voi prezenta va unge pe suflet pe unul dintre ei, în timp ce pe altul îl poate face să dea din cap a dezaprobare. Am luat Bac-ul cu 9,28, marcasem cu succes la Matematică (9,78), deși n-o consideram niciodată un punct forte. Ca să mă premiez, mi-am permis marea extravaganță de a nu pune mâna pe nicio carte timp de două săptămâni - un lux în condițiile în care mă aștepta admiterea la facultate peste două luni”, ne-a spus Monica.

Marius Moga a strâns recoltă bogată la Bac și a visat numai în franceză după examen, așa de mult l-a marcat acest examen.

„Am dat Bac-ul în 2000 la Alba Iulia, la Colegiul Horea, Cloșca și Crișan. Am luat 9,30, media generală, și am avut emoții mari, aproape de panică! Și țin minte că din această cauză, am turuit la Franceză mai tare ca un francez, am scos toată franceza din mine în trei minute! Eram elev la clasă bilingvă Franceză-Engleză și am dat Bacalaureatul la foarte multe materii: Franceză, Română, Logică… Nici nu mai știu la câte materii, dar știu sigur că nu am dat la Matematică și Sport”.

Actorul Toma Cuzin, pe care îl vezi frecvent în serialul Las Fierbinți, a susținut examenul de Bacaluareat în anul 1995, „în perioada în care România începea să se miște după haosul de după Revoluție și după confuzia generală de atunci”. Centrul de examinare se afla în Peșțișani, județul Gorj, comuna lui Constantin Brâncuși, la liceul care îi purta numele.

„Țin minte că am dat examen la Română, Matematică, Sport și Istorie. Examenul scris era foarte strict. Examenul oral era, în schimb, ca o conversație cu profesorul. Era ca o retrospectivă a ceea ce învățasem în anii de liceu. Sigur, răspundeam și la întrebări, pentru că trăgeam bilețele. Puteam refuza un singur bilețel, dar ți se scădea nota cu un punct”, își amintește Toma Cuzin.

Alexandra Stan a absolvit Liceul Teoretic Traian în anul 2008. Pe atunci nu era celebră, dar asta nu a contat fiindcă a luat examenul de Bacalaureat fără probleme. Cu o medie generală de 9,13, Alexandra Stan a promovat examenul fără emoții.

Adela Popescu, realizator al emisiunii Vorbește lumea, a absolvit Liceul de Muzică „Dinu Lipatti“ din București, secţia de actorie, obţinând nota maximă la proba Arta actorului. Cu media 9,28, Adela a ocupat locul al doilea pe liceu, dar a fost foarte aproape să rateze examinările din cauza filmărilor.

„Era să nu ajung la examenul de Bacalaureat pentru că aveam filmări. Când m-au întrebat care erau zilele de examen, mi-a fost ruşine că trebuia să lipsesc de la filmări, aşa că am spus că doar două zile sunt examinată. Astfel că în ziua examenului am fost dimineaţa la Studiourile Buftea şi am ajuns pe muchie şi la examen“, mărturisește Adela Popescu.





