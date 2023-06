Cristian Popescu Piedone a fost eliberat dupa o decizie a instantei supreme. Fostul primar al Sectorului 5 fusese condamnat în dosarul Colectiv!

Acesta a declarat, la eliberarea din penitenciarul Jilava, că se întoarce în funcția de primar al Sectorului 5 și își va duce mandatul până la capăt. În plus, a precizat că nu va cere despăgubiri statului, după ce a fost achitat.

În ceea ce privește posibilitatea ca acesta chiar să se poată întoarce legal, specialiștii se contrazic. Potrivit presshub , Prefectura Bucuresti spune ca se poate întarce, în timp ce specialistii in Drept afirmă ca regulile nu sunt clare.

„Este o mare discutie aici, pentru ca sunt acte ale altor autoritati care au intrat in circuitul civil. Teoretic, prin achitarea aceasta este ca si cand nu ar fi fost condamnat. Eu as aprecia ca ar trebui sa fie intors primar, dar unii spun ca nu”, a declarat un specialist in Drept pentru PRESShub

