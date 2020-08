Sean Penn a risipit misterul: „Da, am avut o nuntă COVID, pe ZOOM”

La aproape 60 de ani, actorul Sean Penn s-a folosit de tehnologie pentru a se căsători cu iubita sa, Leila George D'Onofrio.

În vârstă de 28 de ani, actrița Leila George a acceptat să devină cea de-a treia soție a legendarului Sean Penn. Actorul nominalizat cu Oscar a dezvăluit recent că ceremonia secretă a avut loc joia trecută, acasă, din fața calculatorului.

„Da, am avut o nuntă COVID. Prin asta vreau să spun că a fost un reprezentant local pe Zoom, iar noi am fost acasă, împreună cu cei doi copii ai mei și fratele ei, și am făcut-o așa”, a spus actorul în emisiunea Late Night With Seth Meyers.

În timpul pandemiei de coronavirus, autoritățile din multe state americane au permis oficierea de nunți de la distanță, prin intermediul aplicațiilor de videoconferință.

Sean Penn a mai fost căsătorit de două ori. Prima dată, în perioada 1985-1989, cu Madonna. A doua oară, între anii 1999-2010, cu actrița Robin Wright (House of Cards).

Sean Pen are doi copii: un băiat pe nume Dylan (29 de ani) și o fată pe numie Hooper (26 de ani).

Bărbați celebri care și-au luat soții mult mai tinere decât ei

Sean Penn este doar una dintre celebritățile de peste Ocean care și-a găsit parteneră mai tânără decât copiii săi. Clint Eastwood, Woody Allen, Alec Baldwin, Hugh Hefner și mulți alții s-au căsătorit cu femei care le puteau fi chiar fiice.

De exemplu, Woody Alen (83 de ani) s-a căsătorit pentru a treia oară în 1991. Aleasa inimii sale a fost Soon-Yi Previn, o tânără originară din Coreea de Sud, adoptată în SUA de actrița Mia Farrow și soțul ei, muzicianul Andre Previn. Când a cunoscut-o pe Soon-Yi, aceasta avea 19 ani, iar el 56. Asta nu i-a împiedicat să se căsătorească șase ani mai târziu.

Nu a fost un impediment nici faptul că la vremea respectivă Allen se afla într-o relație chiar cu mama ei adoptivă, Mia Farrow. Woody Allen și Soon-Yi Previn nu au avut copii naturali, dar au adoptat două fete. Ei sunt căsătoriți și azi. Vezi AICI și alte cupluri ieșite din comun!

Fotografii: Getty Images

