Sean Penn s-a căsătorit în secret cu partenera lui. Cine e femeia cu 31 de ani mai tânără care l-a cucerit pe actor

Sean Penn s-a căsătorit cu Leila George în cadrul unei ceremonii secrete.

Informația a fost dezvăluită de Irena, soția producătorului Mike Medavoy. Aceasta i-a felicitat pe Sean și pe Leila pe contul de Twitter unde a postat o fotografie cu verighetele celor doi.

Actorul de 59 de ani și-a unit destinele cu tânăra de 28 de ani după patru ani de relație. Leila este fiica lui Vincent D'Onofrio, cel care este doar cu un an mai bătrân decât Sean Penn.

Cuplul a primit mesaje de felicitare și din partea lui Josh Brolin. În trecut, Sean Penn a mai fost căsătorit cu Madonna și Robin Wright și a avut o relație de lungă durată cu Charlize Theron.

Într-un interviu acordat pentru The Howard Stern Show, starul de la Hollywood a recunoscut că are o personalitate dificilă. ”Sunt o persoană care se exprimă în mod energic, am rănit oameni punându-mă pe mine pe primul loc”, a explicat actorul.

Sean Penn are doi copii, pe Dylan, care este cu un an mai mare decât Leila și pe Hopper, care este cu doi ani mai mic decât noua soție a vedetei.

