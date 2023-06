Sebastian Dobrincu: "Am căpătat o anxietate dubioasă în ultimul an, nu pot să ies singur pe stradă"

Cu toate că acum câteva luni se retrăgea alături de alți concurenți la Survivor și își asuma un concurs de supraviețuire, Sebastian Dobrincu se confruntă acum cu o anxietate severă.

Tânărul de 24 de ani a fost invitat recent la podcastul moderat de Jorge și a povestit:

„Am multe momente de anxietate maximă și nu mi le explic. Am căpătat o anxietate dubioasă în ultimul an, nu pot să ies singur pe stradă. Dacă nu am un prieten, fie iubita mea, fie cineva cu mine, am o anxietate. Nu am reușit să controlez starea asta. Secretul este să nu-ți pese."

