Sebastian Dobrincu, detalii despre Revocalize.ai, aplicația care te face superstar chiar dacă nu știi să cânți

Muzica este una dintre cele mai curate forme de exprimare a sentimentelor, de furie, iubire sau dezamăgire. Cei care au visat, măcar cu ochii deschiși, să fie staruri în propria sufragerie, vor avea ocazia să dea curs imaginației cu Revocalize.ai, noua aplicație la care lucrează Sebastian Dobrincu, Marius Moga și echipa lor.

Sebastian Dobrincu și Marius Moga au anunțat că lucrează la un proiect nou, cu totul special, care te va transforma în star muzical chiar dacă nu ai talent. Revocalize.ai îți va permite să asculți orice melodie cântată cu vocea ta. Cool, dar cum e posibil?

„Works like magic! (râde). Îți înregistrezi două minute vocea, vorbind sau cântând (în limita talentului fiecăruia), iar după îți poți asculta toate piesele preferate, în vocea ta. Sau în duet cu cei dragi”, dezvăluie Sebastian Dobrincu pentru PROTV.RO .

„Misiunea noastră e să oferim tuturor darul de a cânta. The gift of singing for everyone – sună puțin mai poetic în engleză. Nu toți am fost înzestrați cu talent muzical, în schimb muzica are un rol special în viața fiecăruia. Acum, cu toții putem beneficia de acest frumos dar al cântatului, ceea ce pentru mulți este un vis împlinit”, adaugă artistul, lansat în muzică în septembrie 2019 cu ajutorul lui Marius Moga.

Acum, cei doi lucrează împreună la lansarea aplicației Revocalize.ai, care oferă o experiență nemaiîntâlnită până acum.



FOTO: DeMoga Music

Când va fi lansată aplicația Revocalize.ai

„Eu și Marius am început Revocalize.ai împreună anul acesta. Mi se pare că suntem duo-ul ideal, la momentul ideal. Misiunea este fix la granița carierelor și abilităților noastre, motiv pentru care ne și completăm atât de bine. Bagajul vast de know-how muzical și operațional al lui Marius, alături de experiența mea tehnică și antreprenorială se dovedește a fi o combinație puternică, pe zi ce trece, asemeni pasiunii comune pentru muzică”, ne-a mărturisit tânărul antreprenor Dobrincu , pe care l-ați văzut și la Imperiul Leilor și Survivor România.

Echipa lor, formată din ingineri software, designeri, avocați, parteneri și investitori, se mărește de la o zi la alta. Volumul de muncă este considerabil, deoarece proiectul este „dificil din punct de vedere tehnic, logistic și legal”.

„Testăm deja tehnologia și rafinăm implementarea alături de unii dintre cei mai de succes ingineri de sunet, producători, investitori și companii partenere. Vis-a-vis de lansarea publică, când toți oamenii vor putea simți pe pielea lor experiența, cu siguranță pana la finalul anului. Sunt foarte multi pași birocratici, logistici, financiari și tehnici de parcurs pentru a ne asigura ca experiența este la nivelul așteptărilor. Dar ajungem acolo, cu pași repezi”, a concluzionat Sebastian Dobrincu.

Fotografii: @sebyddd/DeMoga Music

