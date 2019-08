Sebastian Stan, actorul român care a cucerit lumea Hollywoodului, a făcut furori pe contul de Instagram 

Sebastian Stan se pregătește intens pentru noul film "355" care va avea premiera în anul 2020.

Este un film "Spy" produs de Simon Kinberg unde va juca alături de personalități precum Penélope Cruz, Jessica Chastain, Fan Bingbing, Lupita Nyong'o și Diane Kruger.

Actorul a postat o fotografie pe contul personal de Instagram de la sala de fitness în care a pus la descriere:

"După șapte ani alături de @donsaladino a venit ziua cea mare și am postat această fotografie..Am lucrat cu această persoană timp de șapte ani pentru a avea mai multă încredere în mine și pentru toate războaiele mentale prin care am trecut mai ales la sala de fitness sau din viața personală, iar astăzi iau o pauză și realizez munca grea prin care am trecut pentru filmul @355movie."

VEZI GALERIA FOTO MAI JOS

Sebastian Stan este actorul român care a reușit să cucerească lumea Hollywood-ului prin rolurile pe care le-a avut în "The Covenant" și "Gossip Girl", "The Apparition", "Hot Tub Time Machine", "Ricki and the Flash", "Avengers: Infinity War" etc.

Citește și Sebastian Stan, anunț șocant pentru fani. Ce se va întâmpla în ”Avengers 4”

Primul contact pe care l-a avut cu cinematografia a fost când a lucrat ca și ghid: "Primul meu job a fost la cinematografie. Am lucrat la cinema-ul 6 din New York. Eram un usher. Vindeam popcorn. Și mai încolo am lucrat la H&M" a declarat într-o publicație.

Sebastian (36) este din originar din Constanta și s-a mutat împreună cu mama sa la Vienna când avea vârsta de opt ani, iar apoi s-a stabilit la New York la 12 ani unde și-a început și carierea în cinematografie.

„Mama, tot timpul mi-a spus: neapărat, să te rogi la Dumnezeu, trebuie să fii mulțumit cu ce ai, cu ce avem, pentru că nu știi de unde o să-ți vină și ce o să-ți vină”, a spus actorul pentru PROTV.RO

Sursa Foto: Getty Images; Instagram

Vezi și Natalie Portman va juca rolul "Mighty Thor" într-un film Marvel