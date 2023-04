Secretele Laviniei Pîrva: "Doamne, cât de frumoasă poți fi"

La 38 de ani, Lavinia Pârva are o siluetă nemaipomenită, la trei ani de la nașterea băiețelului ei, Alexandru Bănică.

Pentru a se menține așa, a declarat pentru Click că merge la sala de sport și are grijă ca după ora 18.00 să nu mai mănânce.

„Îmi place să am grijă de corpul meu. iar pentru asta fac sport și sunt atentă la ce mănânc. Da, merg și la sală aproape zilnic. Am ținut și un regim alimentar atunci când am simțit că este cazul, dar în general sunt atentă la alimentație și încerc să nu mănânc după ora 18.00. Pentru a arăta bine pot să vă zic doar că trebuie să avem o gândire pozitivă, răbdare și multa iubire."

Cântăreața a devenit pentru prima dată mamă pe 16 mai 2019. De atunci a slăbit spectaculos și face eforturi să se mențină. Lavinia Pîrva nu are nicio operație estetică, ci doar mici intervenții minimum invazive. În plus, artista face rejuvenare facială și corporală. Mărturisește însă că dacă va fi cazul de o operație estetică, o să o apeleze la chirurgul estetician.



