Secretul lui Marilyn Monroe a fost aflat: ce purta pe sub rochia în care i-a cântat președintelui Kennedy La mulți ani

Momentul în care Marilyn Monroe i-a cântat “La mulți ani” președintelui american J. F. Kennedy a intrat în istorie, la fel ca și rochia spectaculoasă pe care a purtat-o atunci. Deși au trecut 57 de ani de la evenimentul organizat la Madison Square Garden, încă se mai vorbește despre el.

Într-o carte biografică despre regizorul Mike Nichols, s-a aflat că aceasta a purtat faimoasa rochie fară lenjerie intimă. Dacă în prezent este un lucru obișnuit ca divele momentului să facă acest lucru când îmbracă rochii prea mulate sau extrem de decoltate în zona bazinului, în 1962 era un lucru de neînchipuit.

În plus, rochia creată de designerul Jean Louis, decorată cu 4000 de strasuri, era și semi-transparentă.

Foto: rochia creata de Jean Louis

Informația a fost dezvăluită în cartea biografică “Life Isn't Everything: Mike Nichols, As remembered By 150 Of His Closest Friends”, în care prietenii regizorului povestesc întâmplări din viața acestuia. Una dintre ele se referă la momentul în care Nichols a văzut-o pe Marilyn în celebra rochie, cântându-i “La mulți ani” lui Kennedy.

“Când Marilyn i-a cântat La mulți ani lui Kennedy în acea rochie faimoasă care practic a trebuit cusută pe ea (n.r. pentru că era extrem de strâmtă), s-a întâmplat inevitabilul: s-a despicat și Marilyn nu purta lenjerie intimă”, e una din mărturiile din carte.

Pentru 1962, apariția lui Marilyn Monroe într-o rochie ultra mulata, nude și strălucitoare a fost considerată una extrem de sexuală. Mulți bănuiau că actrița are o relație cu președintele, care era căsătorit cu Jacqueline Bouvier Kennedy.

Aceasta a fost una dintre ultimele apariții publice ale vedetei, care a fost găsită moartă la ea acasă, trei luni mai târziu. Președintele Kennedy a fost asasinat în 1963.

În 1996, celebra rochie creată de Jean Louis s-a vândut cu aproape 5 milioane de dolari, la o licitație desfășurată la Los Angeles.