Șef sub acoperire a avut record de audiență, iar Ștefan Mandachi își va onora o promisiune impresionantă! Ce va realiza?

Stefan Mandachi a apărut la “Șef sub acoperire” sub o altă identitate, s-a angajat astfel în propria companie pentru a vedea cum se desfășoară lucrurile și a arătat că poate să bată recorduri și de audiență, nu doar în afaceri.



Emisiunea în care a apărut afaceristul a fost lider absolut de audiență și a înregistrat o medie de 9,3 puncte de rating și 27.0% share, pe segmentul de public comercial, format din persoane cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani. Asta în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 5.5 puncte de rating și 16% share. La nivel național, peste 1.5 milioane de telespectatori au urmărit acțiunea sub acoperire a șefului Ștefan Mandachi.

Pentru că a făcut o promisiune înainte de a se difuza emisiunea, Ștefan a declarat în exclusivitate pentru protv.ro:

"Am aflat că emisiunea a fost lider de audiență aseară, ceea ce mă bucuraămult. Așa cum am promis, dacă episodul de aseară va fi cu cea mai mare audiență din istoria Șef sub acoperire, voi mai construi o fantana în Africa."







Despre același subiect, Ștefan Mandachi a postat și pe contul său de Facebook:



"Colegul meu de liceu, Ciprian Filipiuc (alias Inzaghi) a finanțat ieri o fântână cu apă potabilă pentru copilașii din Africa. O să construim fântâna lui în Burundi, cea mai săracă țară din lume. Mii de oameni vor avea apă, mai multe sate se vor bucura de gestul lui uman. Ce miracol a făcut băiatul ăsta... El este un filantrop tăcut (a mai donat o sută de mii de euro pentru diverse cauze sociale) dar nu știa nimeni, pt. că așa ne învață pe noi societatea, să afișăm o modestie pe care eu nu o înțeleg.

I-am garantat că dacă tace și acum, nu vom mai motiva pe nimeni. De aceea, a acceptat să postăm convorbirea telefonică (a fost făcută fără să știe, dar ulterior l-am informat și mi-a dat acordul).





Filosofia mea este alta: FAPTELE BUNE NU SE FAC ÎN LINIȘTE! Binele și ajutorarea nu se fac pe silențios, pe mute! Generozitatea are nevoie să fie împrăștiată, auzită, vociferată, strigată! Sunt absolut convins că datorită acestui telefon, un alt antreprenor va finanța o fântână. Pentru asta, eu voi alege clinicile IMAMED și BIO TEST pe viitor, brandurile lui Ciprian.

Așa cum am subliniat și în filmuleț, nu ne mai auzisem demult. Asta înseamnă să treci la fapte și să driblezi vorbăria. De vorbe suntem sătui cu toții. FAPTE, NU VORBE!

Dacă doriți să donați pentru fântânile din Africa, donați către Fundația Jeni Mandachi, cu titlul FÂNTÂNĂ PENTRU COPII AFRICA.

Am cinci antreprenori care au construit deja fântâni. Vizionați clipul de mai jos (și dați subscribe la canalul meu pt. mai multe video)

Linkul cu fântâna:

https://youtu.be/LU57x833Frk

Dacă vreți să fiți ctitorii școlii pt. orfani, donați în conturile Fundației “Jeni Mandachi” cu titlul ȘCOALĂ PENTRU ORFANI. Eu personal mă voi asigura că numele fiecărui donator va fi inscripționat pe zidurile școlii.

Conturile sunt acestea:

RO52BTRLRONCRT0496865701 - RON

RO02BTRLEURCRT0496865701 - EUR

RO57BTRLGBPCRT0496865701 - LIRE







