Selly a dat totul din casă! Vloggerul a dezvăluit suma exorbitantă pe care o cheltuie pe lună: Cu siguranță e mult

La doar 22 de ani, Selly este unul dintre ce mai urmăriți vloggeri din țară. Faima adusă de Youtube, cât și celelalte proiecte în care este implicat, i-au adus tânărului o avere considerabilă de peste un milion de euro. Bineînțeles, acest lucru aduce și numeroase cheltuieli care ajung la sume șocante pentru omul de rand. Iată cât cheltuie vlogger-ul pe luna!

În cadrul unei emisiuni, Selly, pe numele real Andrei Selaru, a răspuns la o serie de întrebări legate de viață să personală și privată, printre care și întrebarea ce privește suma pe care o cheltuie lunar. Deși a recunoscut că încearcă să fie cumpătat și că duce o viață destul de plictisitoare, încât își petrece cea mai mare parte din timp la birou, unde se ocupă de afacerile sale, Selly ajunge să cheltuie între 10 și 20 de mii de euro pe lună.

"Pe plan personal, excluzând cheltuieli de producție, costurile pe care le au firmele mele, cred că între 10.000 și 20.000 de euro pe lună. N-aș ști să spun o sumă exactă. Cu siguranță e mult, însă sunt sume pe care mi le permit și încerc să fiu pe cât posibil cumpătat. Poate nu pare după sume, însă în momentul în care te obișnuiești cu un anumit stil de viață, tinzi să îl menții și banii se cheltuie mai ușor decât ai crede.

De fiecare dată, dacă eu mă gândesc, oare câți bani am cheltuit luna trecută, am un răspuns mai mic, decât atunci când verific efectiv extrasul de cont, pentru că se adună foarte ușor, dar încerc să fiu cât de cumpătat posibil. Cheltui bani pe mâncare, pe chirie, pe vacanțe, pe transport, pe benzină. Am o viață destul de plictisitoare dacă cineva ar fi să urmărească ce fac într-o zi, nu s-ar gândi că aș cheltui sume atât de mari de bani. Într-o zi obișnuită din viața mea mă îmbrac, mă duc la birou, stau acolo până seara, mănânc la restaurant o dată sau de două ori, vin acasă și mă culc. Așa arată o zi obișnuită din viața mea. Am puține vacanțe pe an, însă iată că costurile astea se adună".

Aceste sume pot părea șocante pentru oamenii de rând, însă având în vedere că brandul lui Selly valorează milioane de euro, iar la doar 18 ani a reușit să-și cumpere o mașină de 70.000 de euro, cheltuielile sale lunare se mulează pe stilul de viață pe care îl duce.

Sursă foto: Instagram

Vezi și: