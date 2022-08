Selly: ”Nu este o campanie MApN și nu am fost plătit de Armata Română”

Selly, cel mai cunoscut influencer din România, a fost acuzat că ar fi primit bani pentru o campanie de recrutare a MApN. O serie de fotografii cu el în uniformă a declanșat valuri de dezbateri și presupuneri la câteva dintre televiziuni, fără ca acestea să verifice informația la sursă, așa cum era și firesc.

“Nu am fost plătit un leu de către Armata Română sau de vreo instituție subordonată acesteia. MApN nu a cheltuit niciun ban în acest proiect, ba mai mult, toată producția acelui episod “La Muncă” a fost realizată din bugetul personal. Noi am filmat o zi normală de exerciții în poligon, nimeni nu a scos tancurile sau armele pentru Selly. Mai mult, aceasta a fost ideea și inițiativa mea, nu am fost contactat de vreun reprezentant al acestei instituții. Nu, nu fac parte, nici plătit, dar nici gratuit, din vreo campanie de PR a Armatei Romane.” susține Selly.

De la ce a pornit totul





Selly a lansat, în primăvara acestui an, un reality-show difuzat pe propriul său canal de YouTube intitulat “La Muncă”. Ideea proiectului a fost aceea de a arăta tinerilor, în special, ce presupune un job într-un anumit domeniu, de cele mai multe ori o meserie dificilă și nerecunoscută la adevărata ei valoare, care presupune abilități speciale sau o tehnică desăvârșită. Printre cele testate de Selly s-au numărat: gunoier, alpinist, pescar, dentist etc., joburi care sunt demne de respect și fac parte din viața noastră de zi cu zi.

“În fiecare episod, eu și un invitat special încercăm diferite meserii, pentru a ne da seama exact în cât timp am muri de foame dacă, ipotetic vorbind, mâine s-ar închide toate rețelele sociale și ar trebui să ne angajăm în altă parte. Am lansat până acum 11 episoade, în care am fost: gunoier, alpinist utilitar, pescar, stomatolog, angajat la supermarket, shaormar etc., iar acum urmează marea finală, cel mai tare episod de până acum – în care, alături de Dracea, am fost militari în Armata Română. A fost, probabil, cel mai greu de pregătit și de executat proiect pe care l-am făcut pentru acest canal de YouTube și, iată, exact ce s-a întâmplat. Așa cum v-am zis, ideea asta de militar pentru o zi a fost a mea, nu a armatei. De fapt, ideea a fost a voastră, cred că am văzut-o printr-un comentariu acum vreo lună, când căutam un subiect pentru marele final al reality-show-ului. M-a atras ideea, mai ales că eu am crescut în vremuri în care armata nu mai era obligatorie, iar curiozitatea de a merge pe front și a vedea ce presupune o zi din viața unui militar este foarte mare. Iar noi, în seria ‘La Muncă’, vrem să creștem awareness-ul față de job-urile astea, în special față de cele care implică responsabilitate foarte mare și abilități speciale”, menționează Selly, în speranța că toată lumea, inclusiv jurnaliștii de la anumite televiziuni, vor înțelege atât importanța prezentării meseriei de militar, cât și interesul comercial pentru o filmare de acest gen. De ce? Pentru că ceea ce a filmat Selly și echipa sa nu poate fi văzut la orice colț de stradă, iar genul acesta de material aduce cu sine o audiență mare în rândul tinerilor, care este publicul țintă al influencerului născut la Craiova.