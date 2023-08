Selly, reacție vehementă după scandalul Gheboasă-Untold: „Am un mesaj pentru toți părinții”

Scandalul iscat după concertul susținut de Gheboasă la Untold nu l-a lăsat indiferent nici pe Selly, cel mai urmărit vlogger din România la ora actuală. Acesta a publicat pe conturile de socializare și Youtube un video intitulat „Părerea mea despre scandalul cu Gheboasă la Untold”.

Gheboasă, pe numele său real Gabriel Gavriș, a fost amendat de jandarmi cu 1.000 de lei după recitalul controversat de la Untold 2023. Cum era de așteptat, prestația trapperului a împărțit România în două.

Mai multe vedete au fost revoltate după ce în spațiul public au apărut filmulețe în care Gheboasă fredona alături de adolescenții din public versurile unei piese cu cuvinte obscene. Au fost însă și persoane publice care i-au luat apărarea cântărețului de trap.

Selly e de părere că în muzica trap sunt transmise niște meșaje greșite, dar subliniază că rolul unui artist de hip-hop nu este acela de a face educație.

„Sunt total de acord că în mare parte, în muzica trap sunt niște mesaje greșite. Dar este oare rolul unui artist hip-hop să îți educe copilul? Doamne ferește! Sub nicio formă. Este responsabilitatea lui să transmită mesaje pozitive? Nu. (…) Muzica nu trebuie să fie educativă. Muzica trebuie să te distreze, să te relaxeze, maxim să-ți transmită o emoție. Dar în niciun caz muzica nu este un instrument de educație. La fel cum vlogurile mele nu sunt un instrument de educație, la fel cum televiziunea nu este un instrument de educație. Educația se face acasă și la școală, nu se face pe internet și în nici un caz la festivaluri. (…) La un festival de muzică, copiii cu vârstele între 14 și 18 ani nu pot intra decât dacă au acordul scris al părinților. Așa că degeaba blamați organizatorii Untold sau pe Gheboasă. Părintele e cel care decide dacă e ok sau nu să își trimită copilul acolo. În calitate de părinte, e responsabilitatea ta să te interesezi unde îți merge copilul, ce artiști cântă, ce versuri au artiștii respectivi. Dacă tu, ca părinte, crezi că al tău copil nu are capacitatea să înțeleagă că versurile din muzica trap nu trebuie luate ad litteram, nu îți mai lăsa copilul acolo. E atât de simplu!”, a transmis Selly.

„Am un mesaj pentru toți părinții și vreau să îl ascultați foarte bine! Voi sunteți cei care trebuie să vă învățați copilul ce este bine și ce este rău.Voi sunteți cei care îi setați compasul moral. Copilul vostru, din secunda în care îl lăsați în societate, din secunda în care trimiteți la școală, va fi expus la mesaje greșite. Va fi martor la lucruri oribile. La școala generală va fi expus la bullying și înjurături. În liceu va avea cu siguranță câțiva colegi care consumă droguri prin pauze. Din momentul în care îi dați acces liber la internet va fi expus la multe lucruri, va putea asculta muzică cu referințe la droguri de care voi nici nu ați auzit, va vedea toți interlopii care fac live-uri pe tiktok, va vedea depravarea și excesul în toată splendoarea lor. Și aceste lucruri nu le poate opri nimeni, cu siguranță nu le poate opri statul prin cenzură. Interzicerea lor le face doar mai tentante și mai populare, la fel cum Gheboasă este acum de 100 ori mai cunoscut decât înainte de scandal. Ține doar de voi să vă învățați copilul să discearnă între bine și rău, pentru că mai devreme sau mai târziu în viață, copilu va vedea și va avea acces la foarte multe lucruri rele. Soluția nu este să vă izolați copilul de societate, să nu-l mai lăsați să meargă la un festival. La fel de bine, puteți să nu-l mai lăsați să meargă la școală, pentru că în orice liceu din România există grupuri de consumatori de droguri. Soluția este să îl pregătiți pentru viață, să îl învățați să se ferească de lucrurile astea. Cu cât vă veți izola mai mult copilul de realitate, cu atât mai mult, când va ieși în lume va fi tentat să încerce aceste lucruri interzise”, a conchis Selly.

Fotografii: Instagram/ capturi TikTok