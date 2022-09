Selma Blair, moment emoționant la Dancing with the Stars. A dansat fără baston în ciuda diagnosticului de scleroză multiplă

Selma Blair a oferit un moment emoționant la emisiunea "Dancing With The Stars", în ciuda diagnosticului de scleroza multiplă care a lăsat-o cu o dizabilitate fizică. Actrița a renunțat la bastonul care o însoțește peste tot pentru a dansa alături de partenerul ei de dans, Sasha Farber, în competiția televizată.

În ediția de debut a show-ului american, Dancing With The Stars, actrița din Legally Blonde, în vârstă de 50 de ani, a intrat pe scenă alături de dansatorul profesionist, Sasha Farber, lăsându-și fanii și juriul în lacrimi cu interpretarea sa emoționantă. Selma Blair, care a fost întotdeauna deschisă în legătură cu diagnosticul ei de scleroză multiplă și modul în care i-a afectat viața, și-a lăsat bastonul în urmă și a dansat o rutină elegantă pe melodia "Time of My Life" a lui David Cook.

După rutina de dans care le-a adus celor doi o notă de 28/40 din partea juriului, actrița a declarat într-un interviu că "s-a simțit extraordinar".

"De fapt, nu am mai dansat niciodată cu nimeni până acum... Nu am mai avut niciodată pe cineva care să mă invite să dansez în acest fel. Să înveți măcar un dans, sunt recunoscătoare pentru asta. Să-l am pe Sasha să mă șuștină, astfel încât să pot lăsă în urmă bastonul de care mă ajut și să simt că: "Wow, el mă poate ajuta să fiu fluidă și să mă mișc", și să știu cât de mult sprijin am din partea oamenilor la propriu, fizic și la figurat, ce înseamnă și ce bine se simte..., s-a simțit că un basm".

Blair a vorbit și despre momentul în care a renunțat la bastonul său la începutul momentului de dans.

"Bastonul meu a fost uimitor... Am atâtea probleme de echilibru... Îmi iubesc atât de mult bastonul toate bastonașele mele, dar să-l las în urmă și să spun: "O să am o persoană care să mă susțină acum", este un lucru cu totul nou, din punct de vedere fizic... Am fost o mamă singură. Întotdeauna mi-a plăcut să sprijin oamenii, iar apoi să am atât de mulți oameni care să mă sprijine, este ceresc", a spus ea.

Sursă foto: Instagram

