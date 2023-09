Sergiu Costache și Silviu Mircescu din serialul Clanul, protagoniști într-un nou film de acțiune-comedie, Băieți Deștepți

Îndrăgiții actori Sergiu Costache și Silviu Mircescu, pe care îi vedem în sezonul al treilea din serialul Clanul, în fiecare luni, de la 20:30 la PRO TV, sunt protagoniști în cel mai așteptat film românesc al toamnei, Băieți Deștepți, în regia lui Igor Cobileanski. Dacă în serial cei doi actori interpretează personaje aflate în tabere diferite, în noul lungmetraj fac parte din aceeași echipă, interpretând 2 polițiști simpatici implicați într-o misiune perioculoasă, care pun la cale un plan complex pentru a aduce în fața legii un interlop notoriu.

În filmul care va fi distribuit de Vertical Entertainment în cinematografele din toată țara începând cu 13 octombrie, îl vedem pe Silviu Mircescu în rolul lui Costi, un polițist simpatic, cu un caracter vulcanic și cu simțul umorului.

„De Sergiu Costache mă leagă o prietenie de peste 10 ani. Ne-am cunoscut în facultate de unde am și început să lucrăm ușor, ușor și iată-ne la ora actuală cu 2 seriale făcute, 3 filme și două spectacole de teatru. Și mai nou, facem echipă bună în filmul Băieți Deștepți. Din 13 octombrie ne vedem în cinematografele din toată țara! Personajul pe care îl interpretez este un polițist vulnerabil, exploziv și cu simțul umorului dezvoltat pe nume Costi. Așadar v-am spus mai sus ce-mi place la el, sunt sigur că personajul va cuceri și publicul.”, a spus Silviu Mircescu.

Sergiu Costache interpretează rolul unui polițist suspendat din funcție în urma abaterilor disciplinare, Alex, care este repus în funcție pentru a rezolva un caz foarte complicat.

„Băieți Deștepți este o comedie polițistă, plină de acțiune și suspans, după o idee de Tiberiu Ioana, unul dintre protagoniștii filmului și producătorul executiv al proiectului. Este un film care cu siguranță va atrage public numeros în cinematografe, atât datorită subiectului cât și a distribuției inedite. Alex, personajul pe care îl interpretez, este un polițist atras de spiritualitate și meditație, care detestă atât de tare violența, încât pe tot parcursul misiunii decide să nu-și folosească arma din dotare, indiferent de situația în care este pus.”, a declarat Sergiu Costache.

Băieți Deștepți este un film de acțiune-comedie care îi are în prim-plan pe Leo, Alex și Costi, o echipă de polițiști suspendați ce sunt chemați înapoi la datorie pentru a investiga un baron local al drogurilor, Narcis, cu care au o istorie îndelungată. În mijlocul acțiunii înflorește o surprinzătoare poveste de dragoste între Leo și Lara, mâna dreaptă a traficantului. Vor reuși oare cei trei polițiști să îl captureze pe Narcis? Răsturnările de situație spectaculoase, scenele de acțiune pline de adrenalină, trădările neașteptate, umorul și încurcăturile celor trei polițiști fac din film o experiență de neratat.

Alături de actorii ce îi interpretează pe cei trei polițiști, Tiberiu Ioana, Sergiu Costache și Silviu Mircescu, pe marile ecrane o vedem pe Olimpia Melinte în rolul Elenei, coordonatoarea echipei polițiste, dar și pe Cristian Iacob, în rolul notoriului Narcis. Din distribuția peliculei fac parte și artiști autohtoni îndrăgiți, precum Alex Velea, Ruby, Vali Vijelie, Johny Romano și Dan Bursuc.

Igor Cobileanski (Umbre, La Limita de Jos a Cerului, Când se stinge lumina), câștigătorul a mai multe Premii GOPO, a regizat Băieți Deștepți după un scenariu semnat de Alexandru Bergauer, Tiberiu Ioana și Cobileanski, pornind de la o idee de Tiberiu Ioana.

„Jonglez cu mai multe roluri pentru acest film, ideea a venit de la mine, sunt totodată producător și joc un personaj central. Însă îmi place atât de mult să mă implic, să absorb cât mai multe de la colegii mei, să muncesc pentru ca rezultatul să fie unul cu care să ne mândrim toți cei implicați în proiect. Sunt înconjurat de profesioniști la acest film și pe această cale vreau să și mulțumesc întregii echipe implicate în realizarea lungmetrajului Băieți Deștepți. Abia aștept să ajungă la public!”, a spus Tiberiu Ioana, producător general al filmului.

Echipa de producție este formată din Tiberiu Ioana în rolul de producător general și Alexandra Elena Butnaru în rolul producătorului executiv. Echipa din spatele camerelor îi are în componență pe directorul de imagine Cristian Gugu (The Jester from Transylvania, Practica), apreciata stilistă și designer de modă Liana Obancea, iar muzica este asigurată de Petru Bârlădeanu (Faci sau Taci, Legații și Francesca).

Băieți Deștepți este o producție marca Tiral Films și va fi distribuit de Vertical Entertainment în cinematografele din România începând din 13 octombrie 2023.

