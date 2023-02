Shakira, o nouă melodie pentru Pique? Cum îl atacă de această dată: „Vrea să se întoarcă”

În 2022, după o relație care a durat aproximativ 11 ani, Shakira și Gerard Pique s-au despărțit, iar artista pare că nu a trecut nici acum peste separarea de fostul fotbalist.

După ce a lansat alături de Bizarrap (BZRP) o melodie în care îl ataca pe Gerard Pique, care a adunat într-o lună peste 365 de milioane de vizualizări, acum Shakira a revenit cu o nouă piesă.

„Acum sunt deja pe cont propriu, am uitat tot ce am trăit împreună, iar asta te-a deranjat. Că până și viața a devenit mai bună pentru mine, nu mai ești binevenit aici. Am văzut ce mi-a reproșat prietena ta, asta nici măcar nu mă enervează. Râd, râd”, spune Shakira în „TQG”, noua piesă interpretată alături de Karol G.

„Văzându-te cu cea nouă m-a durut, însă sunt deja fixată pe ale mele. Ce-am trăit, am uitat, și asta te-a făcut să te simți jignit. Pe aici nu mai ești binevenit. Acum vrei să te întorci, se vede, ai uitat că am trecut mai departe. Tu ai plecat și eu m-am transformat. Mai bună, mai dură, mai multă clasă. Să mă întorc la tine? Niciodată. Tu ești ghinionul. Vrea să se întoarcă, presupuneam asta deja, dând like fotografiei mele. Pari fericit cu noua viață, dar dacă ea ar ști că tu încă mă cauți...”, mai afirmă Shakira în versurile melodiei „TQG”, care înseamnă „Te quedo grande” (Prea mare pentru tine).