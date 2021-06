Shannen Doherty, mărturisiri emoționante după ce a fost diagnosticată cu cancer în stadiul 4

Shannen Doherty a împlinit 50 de ani în 12 aprilie și de șase ani duce o luptă nedreaptă cu o boală nemiloasă. Actrița care i-a dat viață Brendei din serialul “Beverly Hills” a postat un mesaj emoționant pe Instagram, alături de o fotografie în care apare fără strop de machiaj și le-a îndemnat pe femei să se accepte așa cum sunt.

„Uitându-mă la filme în seara asta, am observat că există puține personaje feminine cu care aș putea rezona. Știți, femei fără filtre, fără botox, fără lifting facial. Femei care și-au acceptat fața și toată experiența pe care au arătat-o. Am trăit. Iubesc faptul că am trăit și că fața mea reflectă viața mea. Am supraviețuit mult cancerului, da, dar mai mult decât atât. Mă accept acum așa cum sunt. În sfârșit. Gata cu percepțiile pe care ni le insuflă revistele și Hollywood-ul. Vreau să văd femei ca mine. Femei ca noi”, a scris actrița pe contul de Instagram, unde are o comunitate de aproape 2 milioane de fani.

Shannen Doherty are cancer în stadiu terminal

Shannen Doherty a mărturisit în februarie 2020, în cadrul emisiunii Good Mornind America, că are cancer la sân în stadiu terminal. „ Am cancer în stadiul IV. Boala s-a întors și de aceea sunt aici. (…) Este îngrozitor. Sunt foarte speriată. E o veste cumplită din atât de multe puncte de vedere. Cu siguranţă am zile în care mă întreb «De ce eu?». Apoi mă întreb «De ce nu eu? Cine altcineva? Cine altcineva în afară de mine ar merita aşa ceva?». Niciunul dintre noi nu merită”, spunea actrița la vremea respectivă.

Shannen Doherty a fost iniţial diagnosticată cu cancer în anul 2015. După doi ani, boala a intrat în remisie, iar anul trecut a recidivat în mod agresiv. Chiar dacă boala avansează, Shannen este optimistă și se bucură de fiecare zi alături de prieteni și soțul ei, Kurt Iswarienko. Actrița și producătorul de film sunt căsătoriți de 10 ani.