Shannen Doherty, primele imagini după anunțul divorțului! Cum au surprins-o paparazzii

Shannen Doherty trece printr-o perioadă cumplită. Actrița cunoscută mai ales pentru rolul Brendei din serialul fenomen „Beverly Hills 90210” are cancer în fază terminală și recent a confirmat divorțul de soțul ei, bărbatul despre care vedeta a spus în nenumărate interviuri că i-a fost alături în toți acești ani în lupta cu boala nemiloasă.

Shannen s-a separat de fotograful Kurt Iswarienko după 11 ani de mariaj. Cei doi s-a căsătorit în octombrie 2011, dar potrivit presei străine erau despărțiți din luna ianuarie a acestui an.

Shannen Doherty a fost fotografiată recent pe străzile din Malibu, California, scrie People. Actrița care are cancer în stadiul 4 părea extrem de abătută și a încercat din răsputeri să-și ascundă chipul atunci când a observat că este fotografiată de paparazzi.

Shannen purta șapcă și ochelari și la scurt timp după ce i-a văzut pe paparazzi, actrița și-a pus și o mască de protecție de culoare neagră. Vedeta a renunțat și la verighetă, semn că nu mai este nicio cale de împăcare între cei doi.

Cuplul nu a semnat un acord prenupțial înainte de nuntă. Shannen și Kurt nu au copii împreună, dar actrița îi cere acestuia pensie de întreținere, potrivit TMZ, care a obținut dosarul de divorț al lui Doherty.

Shannen Doherty are cancer în stadiu terminal

Shannen Doherty a mărturisit în februarie 2020, în cadrul emisiunii Good Mornind America, că are cancer la sân în stadiu terminal. „ Am cancer în stadiul IV. Boala s-a întors și de aceea sunt aici. (…) Este îngrozitor. Sunt foarte speriată. E o veste cumplită din atât de multe puncte de vedere. Cu siguranţă am zile în care mă întreb «De ce eu?». Apoi mă întreb «De ce nu eu? Cine altcineva? Cine altcineva în afară de mine ar merita aşa ceva?». Niciunul dintre noi nu merită”, spunea actrița la vremea respectivă.

Actrița a fost iniţial diagnosticată cu cancer în anul 2015. După doi ani, boala a intrat în remisie, dar apoi a recidivat în mod agresiv.

De când a primit cruntul diagnostic, actrița a fost văzută destul de rar în public și nici pe rețelele de socializare nu mai este atât de activă. (Mai multe poze cu actrița în GALERIA FOTO de mai sus)

