Shannen Doherty, primele poze după ce le-a spus fanilor că i s-a răspândit cancerul la creier. Cum au surprins-o paparazzii

Shannen Doherty duce o luptă contracronometru cu un inamic nemilos. Actrița cunoscută mai ales pentru rolul Brendei din serialul fenomen „Beverly Hills 90210” are cancer la sân în faza terminală și recent a mărturisit că acesta s-a răspândit la creier. Paparazzii au surprins-o zilele trecute la promenadă alături de mama ei, Rosa Elizabeth.

Diagnosticată cu cancer la sân, actrița de 52 de ani duce o luptă cruntă cu această boală din anul 2015. În urma unor analize amănunțite efectuate la începutul acetui an, Shannen Doherty a aflat că celulele canceroase s-au răspândit la nivelul creierului. Ea a postat pe contul de Instagram în urmă cu două săptămâni un video cutremurător în care era supusă unei ședințe de radioterapie.

Pe lângă problemele de sănătate, Shannen Doherty a confirmat recent și divorțul de soțul ei, bărbatul despre care vedeta a spus în nenumărate interviuri că i-a fost alături în toți acești ani.

Deși suferă de cancer în fază terminală și a divorțat de Kurt Iswarienko, Shannen continuă să găsească motive să zâmbească.

Așa au surprins-o și fotografii zilele trecute...cu zâmbetul pe buze. Actrița a mers să ia masa cu mama ei la un restaurant din Malibu. Shannen a coborât zâmbitoare din autoturismul ei și n-a fost deloc deranjată de blițurile paparazzilor. Actrița purta o ținută casual și ochelari de soare. (Mai multe imagini în GALERIA FOTO de sus)

Shannen Doherty a mărturisit în februarie 2020, în cadrul emisiunii Good Mornind America, că are cancer la sân în stadiu terminal. „ Am cancer în stadiul IV. Boala s-a întors și de aceea sunt aici. (…) Este îngrozitor. Sunt foarte speriată. E o veste cumplită din atât de multe puncte de vedere. Cu siguranţă am zile în care mă întreb «De ce eu?». Apoi mă întreb «De ce nu eu? Cine altcineva? Cine altcineva în afară de mine ar merita aşa ceva?». Niciunul dintre noi nu merită”, spunea actrița la vremea respectivă.

