Sharon Osbourne, piele și os! A luat un medicamendt controversat ca să slăbească: Nu mănânc 3 zile pe săptămână!

La 70 de ani, lui Sharon Osbourne îi arde de slăbit… ceea ce nu ar fi o problemă, daca, într-adevăr ar avea o problemă cu greutatea și ar face-o într-un mod mai sănătos. Însă vedeta a dezvăluit în cadrul unui podcast, preluat și de Daily Mail, că trec și mai mult de trei zile fără să pună gura pe mâncare.

Mai mult, soția lui Ozzy a recunoscut că a apelat la controversatul medicament Ozempic pentru a scăpa de kilogramele nedorite.

“În fiecare săptămână… am măcar trei zile în care nu mănânc”, a spus Sharon, care este mai slabă ca niciodată.

Vedeta a recunoscut însă nu și-a dorit totuși să slăbească atât de tare: 13 kilograme în 4 luni, injectându-se cu Ozempic. Aceasta a dezvăluit că nu a fost ușor, că îi era greață în fiecare zi.

“Mi-am zis că e timpul să mă opresc. Nici măcar nu voiam să fiu atât de slabă, pur și simplu s-a întâmplat. Probabil voi pune la loc în curând”, a spus Sharon într-un interviu dat lui Piers Morgan.

“Cel mai mult în viața mea am cântărit 100 kg, iar acum am sub 45”, a mai spus Sharon Osbourne.

Soția lui Ozzy spune și-a făcut injecții cu Ozempic timp de 4 luni. “Mi-a fost foarte rău în primele două luni. Mi-era greață. În fiecare zi. Stomacul meu era deranjat”.

Sursa foto: Profimedia, Getty Images