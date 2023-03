Sharon Stone a întinerit peste noapte. La 65 de ani, apariție îndrăzneață cu decolteu adânc și fără sutien

La 65 de ani Sharon Stone cu siguranță nu are preocupări de bunicuță. Actrița este la fel de activă și de sexy ca întotdeauna, îmbrăcându-se la fel de provocator că în urmă cu 30 de ani.

La un eveniment care a celebrat 50 de ani de la Războiul din Vietnam, Sharon Stone a fost elegantă și sexy în același timp. Actrița a ales un costum roșu androgin, purtat fără sutien.

La ultimele 3 apariții în public, Sharon Stone și-a uimit fanii cu look-ul ei fresh. Actrița pare că a întinerit peste noapte. Zilele trecute a arătat fabulos într-o rochie kaki mulată, la un eveniment umanitar.

Iar la premiile Oscar Sharon Stone a bifat un look perfect într-o elegantă rochie galbenă cu trenă și broderii.

Însă nu numai ținutele spectaculoase au atras atenția, ci și chipul ei parcă mai fresh decât anul trecut. Fanii speculează că vedeta ar fi apelat la chirurgie plastică pentru un aspect mai tânăr.

Anul trecut însă actrița a mărturisit că nu mai este adepta operațiilor estetice după ce a avut niște probleme de sănătate. Însă nici nu este împotriva lor. Într-un interviu pentru Vogue Arabia, actrița a dezvăluit că un fost iubit mai tânăr a părăsit-o după ce i-a spus că nu are de gând să își facă injecții cu Botox. Este cunoscut efectul de întinerire al acestora. Sharon Stone a mărturisit că și-a făcut în trecut, însă după un accident cerebral a pus capăt acestor intervenții.

Iubitul mai tânăr, despre care presa din afară bănuiește că este rapperul în vârstă de 26 de ani RMR, ar fi întrebat-o dacă are de când să își facă injecții cu Botox. După ce i-a spus că nu, acesta a refuzat să o mai vadă.

“L-am mai văzut o singură dată după discuția asta. Nu a mai fost interest să se întâlnească cu mine după asta. Dacă nu vrei să mă vezi doar pentru atâta lucru, ești poftit să ieși afară”, a spus actrița.

„Au fost perioade, în apogeul carierei mele, când am apelat la Botox, fillere și alte proceduri, apoi am avut acest accident vascular cerebral masiv și o hemoragie cerebrală de nouă zile și am fost nevoită să îmi fac peste 300 de injecții de Botox și fillere pentru ca să îmi refac fața”.

Experianta traumatizantă prin care a trecut a făcut-o să vadă cu alți ochi operațiile estetice - de la un lux la o nevoie neurologică.

Anul trecut, Sharon Stone a dezvăluit că un medic estetician i-a mărit sânii fară acordul ei. În 2001, actrița și-a îndepărtat câteva tumori benigne, iar când s-a trezit după operație medicul a anunțat-o că i-a mărit și bustul.

„Nu vă pot spune câți medici încearcă să mă convingă să îmi fac un lifting facial. Chiar m-a convins cineva, dar când m-am dus și m-am uitat la poze cu mine, m-am gândit, ce vor rezolva?”, a spus Sharon Stone.

