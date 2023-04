Sharon Stone nu-și mai ascunde vârsta. Vedeta, fericită și împăcată la cum arată la 65 de ani

A fost un adevărat sex simbol în urmă cu 30 de ani, iar acum, la vârsta de 65 de ani, Sharon Stone rămâne una dintre cele mai frumoase femei de la Hollywood. Vedeta își acceptă vârsta cu demnitate și este mândră de felul în care arată.

Actrița a fost surprinsă de paparazzi venind de la un meci de pickleball, un nou sport care a devenit extrem de popular în Statele Unite. Pickleball este o combinație între tenis, badminton și ping pong, iar Sharon Stone pare că se descurcă excelent.

Îmbrăcată într-o pereche de pantaloni scurți kaki, un tricou roz și teniși albi, Sharon a demonstrat că este în formă maximă.

Sursa foto: PROFIMEDIA

Deși arată excelent în ținute sport, atunci când vrea să arate ca o divă de la Hollywood, lui Sharon îi iese de minune. Recent a fost invitată în emisiunea lui James Corden și a impresionat într-o spectaculoasă rochie roșie.

Sursa foto: GETTY IMAGES

Sharon Stone este apreciată pentru că și-a păstrat naturalețea de-a lungul timpului și nu și-a modificat fizionomia prin operații estetice.

Anul trecut actrița a mărturisit că nu mai este adepta intervențiilor estetice după ce a avut niște probleme de sănătate. Însă nici nu este împotriva lor. Într-un interviu pentru Vogue Arabia, Sharon a dezvăluit că un fost iubit mai tânăr a părăsit-o după ce i-a spus că nu are de gând să își facă injecțîi cu Botox. Este cunoscut efectul de întinerire al acestora. Sharon Stone a mărturisit că și-a făcut în trecut, însă după un accident cerebral a pus capăt acestor intervenții.

„Au fost perioade, în apogeul carierei mele, când am apelat la Botox, fillere și alte proceduri, apoi am avut acest accident vascular cerebral masiv și o hemoragie cerebrală de nouă zile și am fost nevoită să îmi fac peste 300 de injecții de Botox și fillere pentru ca să îmi refac fața”, a mai spus Sharon.