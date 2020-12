Shia LaBeouf, dat în judecată de fosta iubită! FKA Twigs îi aduce acuzații grave

Face ce face și intră iar în belele! Shia LaBeouf ține prima pagină a ziarelor de peste Ocean, după ce fosta sa iubită l-a dat în judecată. FKA Twigs îl descrie pe actor ca un “om periculos” și îl acuză de agresiune sexuală și abuz emoțional.

Pe numele real Tahliah Barnett, cântăreața FKA Twigs (32 de ani) a deschis un proces la Curtea Superioară din Los Angeles și vrea ca acesta să se desfășoare cu juriu. Artista și actorul s-au cunoscut pe platourile de filmare de la filmul “Honey Boy” în 2018 și au format un cuplu timp de un an.

În documentele pe care le-a depus deja în instanță, FKA Twigs îi aduce acuzații grele actorului. “Shia rănește femeile. Le folosește. Le abuzează, atât fizic cât și emoțional. Este periculos”, spune artista, potrivit Variety.

Fosta iubită povestește un moment terifiant din timpul relației cu Shia, petrecut anul trecut, de Valentine’s Day. Ea spune că actorul a trezit-o din somn și a strâns-o de gât. “Dacă nu te oprești acum, o să mă pierzi”, i-ar fi spus artista cu ultimele puteri. FKA Twings vorbește despre crizele sale de gelozie, dar și despre bătăile încasate de la actor. Mai mult, cântăreața spune că s-a ales și cu o boală cu transmitere sexuală de la actor.

Ce spune Shia LaBeouf despre acuzațiile fostei iubite

„Nu sunt în poziţia de a spune cuiva cum îl face comportamentul meu să se simtă. (…) Am rănit mulți oameni dragi în tot acest timp. Îmi este ruşine şi le cer scuze celor pe care i-am rănit. Nu prea am ce să spun altceva”, a transmis actorul pentru New York Times.

Shia LaBeouf, carieră presărată cu scandaluri

Cariera lui Shia LaBeouf a fost marcată în ultimii ani de numeroase scandaluri. Chiar și fosta sa soție, actrița Mia Goth, s-a plâns de comportamentul violent al actorului. Problemele cu alcoolul l-au adus după gratii în 2014, când a făcut scandal la reprezentația musicalului Cabaret de pe “Broadway” din New York.

În ianuarie 2017, Shia a fost arestat în urma unei agresiuni care a avut loc în timpul unui eveniment organizat sub forma unui protest anti-Trump. Câteva luni mai târziu, actorul a ajuns iar după gratii. El a fost arestat în Georgia pentru tulburarea ordinii publice şi pentru că se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. Anul acesta, în octombrie, actorul a fost acuzat de huliganism și furt, după ce a bătut un bărbat și i-a furat șapca.



Fotografii: Getty Images

