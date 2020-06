Și-a făcut un selfie sexy în baie și a postat imaginea pe Instagram. Detaliul omis a făcut-o de râs pe tot internetul

Shannon Butt, o blondă sexy din Marea Britanie, face furori pe net cu un selfie postat de curând pe Instagram. Tânăra în vârstă de 22 de ani a pozat sexy în baie, însă a omis un detaliu... jenant :)

Îmbrăcată într-un top negru mulat, cu o fustă mini super sexy, accesorizata cu șapcă și ochelari de soare, cu o atitudine de divă autentică, tânăra nu a observat că în fundal, într-o oglindă, se vede iubitul ei ... sau mai degrabă posteriorul acestuia.

Shannon a postat imaginea pe Instagram și după jumătate de oră au început să curgă mesajele de la urmăritori :) „Am avut imaginea asta pe Instagram timp de 37 de minute până să ne dăm seama că iubitul meu se șterge efectiv la fund, în oglinda din spatele meu”, a scris tânăra, care și ea s-a amuzat teribil.

As if I had this photo up on my insta for 37 minutes before noticing that my boyfriend is literally WIPING HIS ARSE in the mirror behind me, sound asf x pic.twitter.com/kHhUF5wvR6