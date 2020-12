Sia, despre Shia LaBeouf: „Un mincinos patologic care m-a atras într-o relație adulteră”

Shia LaBeouf este pus la zid de toată lumea după ce s-a aflat că și-ar fi abuzat fosta iubită. Cântăreața Sia face dezvăluiri incredibile despre relația pe care a avut-o cu starul din filmele „Transformers”.

Shia LaBeouf avea destule probleme cu FKA Twigs, fosta sa iubită, care l-a dat în juecată sub pretextul că a agresat-o fizic și emoțional. Acum, Sia reacționează și susține că actorul de 34 de ani a atras-o într-o relație amoroasă, deși el avea deja o iubită.

„Și eu am fost rănită emoțional de Shia, un mincinos patologic care m-a atras într-o relație adulteră pretinzând că este singur”, a dezvăluit artista pe Twitter.

Sia, în vârstă de 44 de ani, nu a intrat în detalii despre relația interzisă cu Shia LaBeouf, însă a ieșit public pentru a-i lua apărarea cântăreței britanice Tahliah Debrett Barnett, care activează în muzică sub numele FKA Twigs.

Artista a avut o relație cu Shia LaBeouf în perioada mai 2018 – mai 2019, iar în decembrie 2020 a depus plângere pentru agresiune sexuală și emoțională, fapte care ar fi avut loc în timpul relației lor.

„Cred că el este foarte bolnav și îi compătimesc pe el și pe victimele sale. Ca să știți, dacă țineți la voi – stați departe”, a transmis Sia pe rețeaua socială.

Shia LaBeouf: „Am rănit mulți oameni dragi”

În documentele depuse în instanță, FKA Twigs îi aduce acuzații graveactorului. „Shia rănește femeile. Le folosește. Le abuzează, atât fizic cât și emoțional. Este periculos”, spune artista, potrivit Variety.

De cealaltă parte, actorul a răspuns într-un interviu publicat de New York Times. „Nu sunt în poziţia de a spune cuiva cum îl face comportamentul meu să se simtă. (…) Am rănit mulți oameni dragi în tot acest timp. Îmi este ruşine şi le cer scuze celor pe care i-am rănit. Nu prea am ce să spun altceva”, a dezvăluit Shia LaBeouf.

