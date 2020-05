Sia, dezvăluiri despre familia ei secretă. Are doi copii adolescenți

După ce a jurat că va rămâne singură toată viața, cântăreața Sia (44 de ani) a anunțat acum că are doi copii adolescenți.

Cântăreața de origine australiană a dezvăluit că, anul trecut, a adoptat doi adolescenți în vârstă de 18 ani. În cadrul unui interviu acordat marți, Sia a spus că cei doi băieți ”deveniseră prea mari pentru sistemul de asistență maternală”, așa că a decis să devină tutorele lor legal.

Sia, care este renumită pentru faptul că este foarte discretă cât e vorba de viața ei privată, a vorbit acum despre noua ei familie.

”Anul trecut, am adoptat doi băieți. Aveau 18 ani, acum au amândoi 19 ani. Erau prea mari pentru sistemul de asistență maternală și, da, îi iubesc”, a explicat ea.

”Amândoi au suportat cam greu carantina. Amândoi fac lucruri bune pentru ei, multe chestii educaționale”. Cântăreața nu a menționat care este numele acestora.

De altfel, în trecut, Sia, pe numele complet Sia Furler, a declarat că își dorește să rămână singură toată viața și a vorbit despre avansurile pe care i le-a făcut lui Diplo. ”I-am scris un mesaj, în care i-am spus: hei, știi, ești unul dintre cei cinci oameni de care sunt atrasă sexual, iar acum, că am decis să fiu singură pentru tot restul vieții mele și tocmai am adoptat un fiu, nu am timp de relații... Dacă ești interesat de sex fără obligații, dă-mi un semn”.

