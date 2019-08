Simon Cowell a uluit publicul Britain’s Got Talent cu noul său look. Cum a slăbit 20 de kg

Aseară, la emisiunea Britain’s Got Talent, Simona Cowell a impresionat telespectatorii cu noul său look, acesta mărturisind că a scăpat de 20 de kilograme cu ajutorul unei diete noi.

Simon Cowell (59 de ani) a arătat rezultatele noii sale diete la ediția Britain’s Got Talent 2019 de aseară. Mogulul este acum vizibil mai slab, motiv pentru care a fost complimentat atât de ceilalți membri ai juriului din care face parte, Amanda Holden, Alesha Dixon și David Walliams, dar și de cei doi prezentatori, Ant și Dec.

Simon, care are un copil de cinci ani, a explicat că urmează o dietă nouă, care nu include carne. Acesta a declarat de curând pentru publicația The Sun: ”Am exclus din dieta mea o mulțime de lucruri pe care nu ar fi trebuit să le mănânc și, în principiu, este vorba despre carne, lactate, grâu, zahăr - acestea sunt principalele 4 ingrediente la care am renunțat”.

Iubita lui Cowell, Lauren Silverman (41 de ani) l-a sprijinit pe parcursul acestei cure de slăbire, cu toate acestea, Simon a mărturisit că cea mai mare provocare s-a dovedit să comande pizza pentru fiul său, Eric, și să n-o poată mânca pe toată.

Fanii de acasă ai celebrului show Britain’s Got Talent s-au grăbit să remarce, pe rețelele de socializare, noul look al lui Simon Cowell.

”Care este secretul lui Simon Cowell? Cineva să-mi spună cum a slăbit atât de mult!”, a scris un telespectator.

Altul a adăugat: ”Cum a slăbit în timp atât de scurt Simon Cowell? Arăți grozav, domnule Cowell”.

Foto:



