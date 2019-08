Simon Cowell vrea să facă Olimpiada „Lumea are talent”. Cine poate participa

Creatorul francizei Got Talent, Simon Cowell, are planuri mari cu show-ul care înregistrează audiențe uriașe în fiecare țară în care există.

Simon Cowell (59 de ani) plănuiește să creeze o competiție nouă, un soi de Jocuri Olimpice în cadrul francizei Got Talent. Starul britanic spune că Olimpiada „Lumea are talent” ar trebui să aibă loc o dată la patru ani, iar în competiție se pot înscrie toți câștigătorii show-urilor Got Talent de pe întreg mapamondul.

Cu alte cuvinte, câștigătorii show-ului Românii au talent ar putea intra în competiție cu alți câștigători ai show-ului, din toată lumea, pentru titlul suprem la Olimpiadă.

„Fiecare show Got Talent din lume își trimite câștigătorul din acel an pentru a concura împotriva tuturor celorlați câștigători. Cred că ar fi genial, pentru că te vei lupta pentru țara ta”, a spus Simon Cowell pentru Daily Mail.

Mogulul britanic susține că show-ul trebuie să se schimbe de dragul progesului. „Cred că va fi extraordinar”, a mai spus acesta.

Deja, show-ul Britanicii au talent are o nouă componentă – Britanicii au talent: Campionii – unde toți câștigătorii show-ului concurează unii împotriva altora.

