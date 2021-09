Simona Halep, decizie surprinzătoare înainte de turneul de la Indian Wells! Cine este noul antenor al sportivei 

Simona Halep, în vârstă de 30 de ani, a făcut săptămâna trecută un anunț la care foarte puțini se așteptau. După o colaborare fructuoasă, care a durat mai bine de cinci ani, i-a spus adio antrenorului australian Darren Cahill. Cine este noul antrenor al sportivei?

Simona Halep și Darren Cahill au colaborat aproximativ șase ani, iar australianul a ajutat-o pe sportivă să își depășească limitele și barierele mentale pentru a ajunge pe cele mai înalte culmi ale succesului. Cu toate acestea, Simona a hotărât ca drumurile lor să se despartă, iar în urmă cu o săptămână a anunțat că a încheiat colaborarea cu el.

La Indian Wells, în turneul de peste Ocean, Simona Halep va fi însoțită însă nu de un antrenor, ci de doi. Daniel Dobre și Adrian Marcu sunt cei care o vor susține pe sportivă. Adrian Marcu a acceptat să îi fie alături, deși în anul 2013 se despărțiseră profesional în termeni puțin prietenoși. Se pare că Adrian Marcu a lăsat trecutul în urmă și este dornic să o sprijine pe sportivă în realizarea obiectivelor pe care și le-a propus.

”Domnul Dobre este în echipă şi a venit şi domnul Marcu. Avem o echipă completă. Plec la aceste turnee cu domnul Marcu. Întotdeauna am avut afinitate cu dumnealui. În 2013, am avut rezultate foarte bune. Singur nu poţi la acest nivel, e presiune. Sunt emoţii înainte de meciuri. Trebuie să fie o persoană care are încredere în tine şi trebuie să am şi eu încredere în ea, să îmi ofere linişte”, a declarat Simona Halep.

