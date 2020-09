Simona Halep, dezvăluiri noi despre operația de micșorare a bustului. De ce a luat această decizie în 2009

Simona Halep a împlinit 29 de ani, iar aniversarea a fost una cu atât mai frumoasă, cu cât a reușit să câștige primul meci de la ediția din 2020 de la Roland Garros.

Sportiva din România s-a impus în fața ibericei Sara Sorribes Tormo, cu 6-4, 6-0, iar în turul următor urmează să joace împotriva Irinei Begu.

Sports Festival România, Simona Halep a făcut câteva destăinuiri interesante despre cele mai importante din carieră, cum au ajutat-o părinții ei de-a lungul timpului, dar și despre deciziile radicale pe care le-a luat. Într-un interviu acordat pentru, Simona Halep a făcut câteva destăinuiri interesante despre cele mai importante din carieră, cum au ajutat-o părinții ei de-a lungul timpului, dar și despre deciziile radicale pe care le-a luat.

"Mama mi-a spus ca înainte de sporitvă să fiu om, să fiu sociabilă, să îi respect pe cei din jur și să pot să pun în practică educația pe care mi-au dat-o", a mărturisit Simona Halep.

”Toate deciziile pe care le-am luat au fost importante și dând timpul înapoi, unele au fost foarte curajoase. Faptul că am făcut mereu ce am simțit, m-a ajutat să ajung aici. Nu m-am gândit la altceva decât să fie bine pentru tenis, indiferent că am suferit, indiferent că am supărat pe cineva”, a explicat românca.