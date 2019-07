Simona Halep este noua CAMPIOANĂ la Wimbledon. Discursul ei a emoționat pe toată lumea: "Am împlinit visul mamei mele!"

Simona Halep a câştigat turneul de la Wimbledon, după ce a învins-o pe americanca Serena Williams în finală cu 6-2, 6-2. GALERIE FOTO mai jos.

Simona Halep a avut o evoluție fantastică și a devenit prima româncă ce a câștigat titlul la proba de simplu.



„Nu am jucat niciodată un meci mai bun. A fost cel mai bun din carieră. Îi mulțumesc Serenei. A reușit să mă inspire de fiecare dată. A fost onoare să joc în fața lojei regale. Nu am cuvinte să exprim ceea ce simt acum.

Am avut emoții mari înaintea meciului. Dar mi-am dat seama că nu aveam timp pentru emoții. Am intrat pe teren și am oferit tot ce am avut. Este ceva special. A fost visul mamei mele. Spunea că vrea să fac ceva în tenis, să câștig finala la Wimbledon. Vreau să îi mulțumesc pentru tot!

Le mulțumesc părinților. Nu m-aș fi putut afla aici fără ei. E firesc, fără ei nu mă nășteam. Mulțumesc întregii echipe, antrenorilor. Îi mulțumesc și lui Darren Cahill. Datorită vouă am învățat să fiu o persoană mai bună pe teren.

Vreau să mulțumesc țării mele. Mă susțin mereu, oriunde aș juca. Domnul Țiriac a venit să mă susțină special la această finală”, a declarat Halep după meci.

Simona a fost aplaudată îndelung și de cele doua Ducese, Meghan Markle și Kate Middleton.

„Nu știam că îmi va apărea numele în loja regală! Este o onoare pentru mine. Am fost onorată să joc în fața Casei Regale!", a mai spus Simona.

