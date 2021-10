Simona Halep nu a participat la organizarea propriei nunți. Toni Iuruc a pregătit tot: "Eu am spus doar că vreau flori albe"

Simona Halep și Toni Iuruc s-au căsătorit pe 15 septembrie, apoi au plecat într-o scurtă lună de miere în Turcia. După întoarcerea în țară, sportiva și-a făcut bagajele pentru Indian Wells, turneul de la care a fost eliminată. Însă, în cadrul unei conferințe de presă, a făcut o dezvăluire cu totul neașteptată!

Simona Halep și omul de afaceri Toni Iuruc s-au căsătorit pe 15 septembrie, după trei ani de relație. Simona a povestit că cel care s-a ocupat ca totul să decurgă conform planurilor în ziua cea mare a fost chiar Toni Iuruc. Simona a lăudat eforturile depuse de soțul ei și a subliniat că ea nu s-a implicat în organizarea evenimentului, ci doar a ales buchetul de flori dorit.

„Soțul meu s-a ocupat de nuntă, așa că nu am mișcat un deget. Am spus doar că vreau flori albe, a știut ce îmi place și a făcut totul. Mulțumită lui, nu a trebuit să mă stresez pentru petrecere. M-am bucurat de ea, au venit mulți oameni, familia mea, prietenii mei, iar după două zile m-am întors la sala de fitness, am revenit rapid la antrenamente după nuntă”, a declarat Simona Halep.

Petrecerea pe care a organizat-o Toni Iuruc a fost una grandioasă, nu mai puțin de 300 de persoane participând la eveniment. Atmosfera a fost întreținută de către Dan Bittman și Loredana Groza.

Simona Halep dorește să devină mamă

Sportiva ia în calcul posibilitatea de a deveni mamă curând și intenționează să se retragă din tenis în următorii 2-3 ani, potrivit propriilor declarații.

„Mai vreau să joc 2-3 ani. Trei ani cu puţin noroc. Să vedem cum o să fiu cu accidentările, îmi doresc tare mult să mai ajung în top 10, nu ştiu dacă se va mai întâmpla", declara Simona, în urmă cu puțin timp.

