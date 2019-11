Simona Halep, senzație pe plajă. Imaginea de zeci de mii de like-uri în timp record

Simona Halep a terminat sezonul competițional și se bucură de o binemeritată vacanță. Jucătoarea de tenis a postat o imagine de la plajă pe pagina ei de Instagram și le-a mulțumit celor cre i-au fost alături în anul sportive 2019.

"Un alt an a ajuns la final! Mii de mulțumiri celor din echipa mea, familiei, prietenilor și fanilor! A fost un an plin de amintiri minunate, un vis devenit realitate la cel mai frumos complex de tenis din lume, Wimbledon, și o clasare în top 4 WTA pentru al șaselea an la rând. Și acum, hai să întâmpinam 2020 cu zâmbetul pe buze, pentru că Darren a revenit în echipa mea! Dar nu încă... mai întăi o vacanță! Mulțumiri speciale unei persoane deosebite, Darren Cahill!", este mesajul Simonei.

Antrenorul i-a și răspuns: “Se pare că ai început deja antrenamentele, nu? Ai făcut o treabă grozavă anul acesta! Bucură-te de vacanță și de abia aștept anul care urmează!”

Simona Halep a făcut saltul bucuriei, într-o imagine care a primit zeci de mii de like-uri în timp record.

Aflată într-o destinație exotică, Simona are toată plaja la dispoziție :) Îmbrăcată într-un slip multicolor și o cămașă albă, sportiva face furori printre fanii ei de pe Instagram.

