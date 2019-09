Sinead O’Connor s-a convertit la islam, iar acum își cere scuze după ce a declarat că "albii sunt dezgustători"

Între timp, cântăreața a mai reflecat asupra declarațiilor ei formulate anul trecut și a revenit acum cu scuze, pe care le-a prezentat public, pe rețelele sociale.

În octombrie 2018, cântăreața a anunțat că s-a convertit la islam, schimbându-și numele în Shuhada 'Davitt.

Cântăreața hitului Nothing Compares 2U a scris în noiembrie anul trecut:

„Îmi pare foarte rău. Ceea ce urmează să vă spun este ceva atât de rasist, încât nu am crezut că voi putea vreodată să simt așa ceva. Dar știu că nu vraeu să mai stau vreodată cu oameni albi (dacă așa se numesc non-musulmanii).

Sunt dezgustatori.", spunea ea furioasă.

Recent, ea a fost prezentă în emisiunea RTE The Late Late Show, vineri, însoțită de Orchestra de Cameră din Irlanda, artista și-a cerut scuze pentru comentariile sale.





„În ceea ce privește observațiile pe care le-am făcut anul trecut, vreau să spun că-mi pare rău. Am fost furioasă și am greșit mult. Nu erau adevărate la vremea respectivă și nu sunt adevărate nici acum. Oamenii mă detestau pentru că am trecut la islam, iar asta m-a făcut să spun aceste cuvinte. Îmi cer scuze pentru că am rănit multă lume!", a declarat Sinead O’Connor pe Twitter.

