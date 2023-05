Sir Karl Jenkins, reacție după ce a fost confundat cu Meghan Markle la încoronarea Regelui Charles al III-lea

Sir Karl Jenkins, un compozitor renumit din Țara Galilor, a fostr subiect de bârfă la încoronarea Regelui Charles al III-lea. După ce internauții au fost siguri că e „Meghan Markle deghizată”, muzicianul s-a ales cu altă acuzație. Cum a reacționat de aceste zvonuri.

Sir Karl Jenkins a compus unul dintre cântecele care au fost ascultate la încoronarea Regelui Charles al III-lea și a fost unul dintre oaspeții de vază ai evenimentului.

Cu toate acestea, compozitorul galez nu a fost recunoscut de publicul larg, iar o parte dintre internauți au fost siguri că părul său artificial și ochelarii sunt deghizarea perfectă pentru a-și ascunde adevărata identitate. Fanii regali au fost convinși că Meghan Markle s-a deghizat pentru a participa la încoronare, însă compozitorul a negat zvonul.

„Am fost chiar surprins de faptul că unii oameni au crezut să sunt Meghan Markel deghizată”, a spus acesta pe Twitter. Mai mult, Sir Karl Jenkins a dezvăluit că ulterior a fost acuzat de ce mult mai grav, ținând să dezmintă totul.

„Cineva a scris că am fost acolo, oricine aș fi fost, pentru a fura bijuteriile Coroanei”, a mai spus compozitorul.

For those of you who were looking to know who he is.... Here's the man himself, Sir Karl Jenkins.... pic.twitter.com/b8Dp7bepHt