SituaÈ›ia jenantÄƒ Ã®n care a fost pus Donald Trump la evenimentul electoral din Tulsa. Ce a pÄƒÈ›it preÈ™edintele american

Donald Trump a început turneul electoral pentru alegerile prezidențiale, iar la sfârșitul săptămânii a organizat un eveniment în Tulsa (Oklahoma).

Zilele trecute, președintele SUA și echipa sa s-au lăudat că s-au făcut peste un milion de rezervări pentru miting-ul electoral, crezând că vor stabili un record de participare pentru un astfel de eveniment.

Realitatea a fost alta, iar arena BOK Center, care are o capacitate de 19.000 de locuri, nu a fost plină, audiența fiind mult mai mică decât s-ar fi așteptat.

Almost One Million people request tickets for the Saturday Night Rally in Tulsa, Oklahoma!