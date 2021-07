Smiley a împlinit 38 de ani. ”Viața e parcă un tur de carusel”

Smiley, jurat la emisiunea ”Superstar”, care va debuta din toamnă, a împlinit azi, 27 iulie, vârsta de 38 de ani.

Cu această ocazie, artistul a postat pe rețelele de socializare o imagine cu el și partenera sa de viață, Gina Pistol, și cu un carusel de jucărie.

Mesajul care însoțește fotografia este cât se poate de emoționant.

”Viata e parca un tur de carusel sau cat un cantec dintr-o cutiuta muzicala. Ma uit acum la caruselul meu si intorc cheita muzicii vietii mele:

Am 38 de ani si iubesc muzica si povestile de cand sunt mic. Atunci cand eram mic, imi imaginam ca pana la 38 e o eternitate. Au trecut ca o clipa...

Moment cu moment, mi-am trait viata asa cum am visat-o si m-am bucurat de fiecare etapa a ei cu intensitatea cu care ma bucur acum. Si cred ca daca maine as redeveni copilul de ieri viata mea ar arata tot asa...

Am 38 de ani, iubesc, sunt sanatos, am o familie si cea mai frumoasa copila din Univers, iubita visurilor si cea mai buna prietena. Avem un motan pufos si stam la o casa cu curte. Am niste parinti frumosi si o bunica care-mi asculta muzica pe Youtube. Iubesc zambetul mamei asa cum iubesc rigoarea tatalui meu sau mainile bunicii mele. Am un frate de 31 de ani, deseori, mai mare ca mine si foarte multi prieteni buni. In plus, am niste vecini exemplari, iar cand ies pe strada lumea imi zambeste si imi spune domnul Smiley...





Sunt bucuros, ca un muritor, pur si simplu pentru ca sunt. Pentru ca ma trezesc dimineata la soare, pentru ca iubesc si primesc iubire, pentru ca tura mea de carusel imi lasa un zambet mare pe fata... E zambetul cu care-ti scriu acum ca viata trece si ca avem puterea sa o incetinim si sa ne bucuram de ea. Va multumesc pentru ca faceti parte din viata mea!

Postarea a strâns nu mai puțin de 20.000 de aprecieri în doar o oră și sute de mesaje de ”la mulți ani!” de la fani, dar și de la alte persoane publice, printre care Andreea Esca, Marius Moga, Mihai Petre, Cabron și mulți alții.

Foto: Instagram