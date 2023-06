Smiley, din luna de miere: "Iar ne-am mutat! Bine ați revenit la cronica noastră de vacanță"

În urmă cu o săptămână, Gina Pistol și Smiley au plecat în luna de miere în sudul Franței, în Saint-Paul-de Vence, un orășel liniștit, construit ințial ca o fortăreață și devenit ulterior o oază de pace.

După câteva zile petrecute aici, cei doi au plecat spre Monte Carlo. Curând însă, Gina Pistol și Smiley vor ajunge în cea de-a treia destinație din luna de miere, la Saint Tropez. Astfel, vedeta a anunțat în mediul online:

„Iar ne-am mutat. Sunteți pregătiți să vedeți unde? Bine ați revenit la cronica noastră de vacanță. Azi ne mutăm în altă parte. Am făcut bagajele, am admirat o colecție de mașini vechi, franțuzești, am părăsit resortul unde am stat pentru trei zile, am făcut plinul și am pornit spre Saint Tropez. Iar frumusețea naturală, iar autostradă, aceeași poveste. Am uitat să vă spun de piesa asta... moment publicitar muzical în timp ce voi admirați peisajul."

"Am ajuns, nu la Saint Tropez, dar în apropiere la un fost chateau, transformat în hotel. Ceva deosebit, gradină mare, palmieri, legume. Iar sală? Cred că Universul îmi transmite ceva. Gata, mă apuc după vacanță! Am mers să mâncăm ceva repede, că nu mâncasem nimic, cu gândul că apoi plecăm să vedem plaja. Nu am comandat bine, așa că nu prea ne-a plăcut. Apoi am mers în cameră să ne luăm papucii. Gina s-a întins puțin... puțin mai mult, până a adormit, așa că am tras amândoi un pui de somn. La trezire, deja era târziu și stătea să plouă, dar tot ne-m încumetat să mergem până la plajă. O plajă nesupravegheată, unde se pare că nu avea voie cățeii. Na, belea, un cățel pe plajă, revoluționari francezii ăștia. După plimbare, am mers să mai bem on rose, atât. Mâine chiar ajungem la Saint Tropez, sper...”

