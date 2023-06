Smiley și Gina Pistol, surpriză de zile mari în luna de miere. Ce actor de la Hollywood au întâlnit pe Riviera Franceză

Smiley și Gina Pistol se află în luna de miere, pe Coasta de Azur, unde se bucură de câteva clipe în doi. Cu toate acestea, proaspeții căsătoriți au ales să rămână activi pe rețelele sociale, unde postează imagini și clipuri din locația de vis, inclusiv momente la care nu se așteptau, ca atunci când au dat nas în nas cu un mare actor de la Hollywood. Iată despre cine este vorba!

Aflați pe Riviera Franceză, Smiley și Gina Pistol au ales ce este mai bun pentru luna lor de miere. Cazați la Le Domaine du Mas de Pierre, un resort de cinci stele unde prețul unei singure nopți este destul de piperat, pornind de la 1.842 de lei, până la 5.451 de lei pentru o noapte, cuplul are parte de cele mai bune condiții. Se pare că acest lucru l-a avut în vedere și actorul Tom Hanks, care a ales să meargă în vacanță tot pe Coasta de Azur, pentru a se bucura de vremea însorită și plajele superbe.

Smiley a povestit întâmplarea pe rețelele sociale, zicând că l-a văzut pe Tom Hanks chiar la plajă, în Cannes, după ce au luat micul dejun la resort.

„Hai să vă spun cum am dat peste Tom Hanks pe plajă la Cannes! Am început dimineața cu un mic dejun corespunzător: fructe, legume și croissant original, de la mama lui. Apoi am plecat frumușel către Cannes. La Cannes am prins vreme minunată… bărci multe parcate, nicio barcă parcată pe dos”, a povestit Smiley.





Sursă foto: Instagram

