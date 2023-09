Soarta fetiței care a fost supusă la experimente crunte de către părinți, ca să devină supraom. Cine este Maude Julien

Părinții lui Maude Julien, originară Franța, au încercat să o transforme în supraom printr-o serie de experimente drastice, începând de la o vârstă fragedă. Fetița a fost ținută captivă într-un conac izolat al tatălui ei, „ un nebun alcoolic”. La vârsta de 60 de ani, ea și-a scris memoriile în care povestește cum a supraviețuit educației sale îngrozitoare și a început să ducă o viață fericită și echilibrată.

Maude Julien, acum în vârstă de 66 de ani, a dezvăluit că a fost abuzată fizic și emoțional de către tatăl ei paranoic Louis Didier, în memoriile The Only Girl în the World.

Scriitoarea spune că mama ei fusese infiată de către tatăl ei. Mai exact, când avea 34 de ani, bărbatul a infiat o fetiță în vârstă de 6 ani și ulterior, după câțiva ani s-a căsătorit cu aceasta. Planul său a fost să o folosească pe Jeannine pentru a-i oferi un copil pe care apoi să-l formeze după bunul său plac, pentru a-l transforma în așa cum își imagina el că trebuie să fie un supraom. Copilul era supus la chinuri de nedescris, pentru a putea supraviețui în lagărele de concentrare și a rezista torturii în timpul interogatoriului. Viziunea confuză și ostilă a lui Didier asupra lumii a luat contur în anii dintre Primul și Al Doilea Război Mondial și era convins că, dacă este antrenat corespunzător din punct de vedere fizic, mental și emoțional încă de la naștere, ar fi posibil ca o persoană să depășească condiția umană normală. Așa s-a angajat în proiectul său, scrie theguardian.com.



Amintirile lui Maude Julien despre chinul suportat în copilărie





Maude a fost forțată să apuce un gard electric de două ori pe săptămână și închisă într-o pivniță cu șobolani, pentru a „medita despre moarte”. „Îmi era foarte frică de el. Silueta lui, capul mare, ochii de oțel – genunchii îmi tremurau de frică de fiecare dată când mă apropiam de el. Nu mă așteptam la protecție din partea mamei. Domnul Didier era un semizeu pentru ea, pe care îl adora și, în același timp, îl ura, dar pe care nu l-a contrazis niciodată”, povestește ea.

„Metoda lui presupunea că trebuie să rezist unor condiții spartane. Orice distragere a atenției ar trebui să fie limitată. Trebuie să învăț să dorm cât mai puțin, pentru că somnul este o pierdere de timp. A trebuit apoi să renunț la orice plăcere, începând cu mâncarea delicioasă, pentru că aceasta este calea spre slăbiciune. Nu mi s-a permis niciodată să mănânc fructe, iaurt, ciocolată - și nu am gustat niciodată pâine proaspătă când eram copil”, mai spune scriitoarea.

Singura alinare pentru Maude Julien- animalele ei de companie

Maude Julien avea o singură bucurie și alinare - animalele ei de companie. Avea un ponei, un câine și o rață, pe care i-a iubit din toată inima. Maude crede că fără acești prieteni din copilărie, ea nu ar fi supraviețuit. Animalele ar fi învățat-o ce înseamnă compasiunea și dragostea - mai mult decât propriii ei părinți.

Un alt refugiu în care își găsea bucuria a fost muzica. Tatăl credea că fiica lui ar trebui să fie capabilă să cânte la multe instrumente muzicale. Așa că Maude Didier a descoperit o lume misterioasă de sunete, care i-a permis să evadeze din teribila realitate și i-a deschis un alt univers.



Evadarea lui Maude Julien

Când avea 16 ani, a venit la ea un nou profesor de muzică, Monsieur Molin. Era un om bun și înțelegător. El a fost cel care a insistat ca Maude Didier, care nu mai plecase niciodată din casă, să ia lecții la el acasă și apoi să lucreze în magazinul său de muzică. Acolo l-a cunoscut pe Richard.

Tatăl ei i-a permis lui Maude să se căsătorească cu Richard la vârta de18 ani, dar i-a spus să-i promită că se va întoarce în șase luni, pentru a avea grijă de el. Maude nu s-a mai întors să locuiască acolo, iar tatăl în vârstă nu mai avea putere asupra fetetei. „Au trecut mai bine de 40 de ani de când mi-am părăsit casa copilăriei și m-am căsătorit”, spune Maude, astăzi Madame Julien. „Foarte mult timp nu am putut vorbi despre trecutul meu cu nimeni, inclusiv cu soțul meu, prietenii și chiar cu terapeutul meu. Am fost atât de fericită că am scăpat, dar îmi vizitam părinții în fiecare săptămână, simțindu-mă îngrozitor de rușine că i-am părăsit.” Maude Julien a trebuit să învețe totul de la zero, lucruri banale: să cumpere lucruri din magazine, să disute cu străinii, să-și găsească drumul în locuri necunoscute. La 18 ani, ea a făcut pentru prima dată o vizită la medicul dentist. Din cauza malnutriției constante și a lipsei de igienă normală, dinții ei erau în stare groaznică. Maude Julien a studiat psihologia și a devenit terapeut. Ea a fost căsătorită de două ori și are două fiice. Scriitoarea spune că și acum mai are coșmaruri în care îl vede pe tatăl ei care se întoarce după ea.

Sursă foto: Facebook/ Maude Julien