Solistul trupei The Motans a devenit tată pentru prima dată. Imagine copleșitoare cu fiica lui Denis Roabeș

Denis Roabeș și partenera sa, Bianca Spermezan, au devenit părinți pentru prima dată. Solistul trupei The Motans este tată de fetiță.

Denis este foarte discret când vine vorba de viața lui personală, drept urmare, acesta și-a ținut relația departe de ochii curioșilor.

Ei bine, acesta s-a dat de gol în legătură cu statutul său marital în videoclipul piesei „Gata de zbor”, care spune povestea unui cuplu care ajunge să se căsătorească în fața apropiaților, fiind vorba chiar despre nunta sa cu Bianca.

„Bianca este insula mea! Ne-am cunoscut la un concert. Ea a venit la un concert de-al meu pe care l-am susținut la Cluj. Ulterior ne-am întâlnit la un concert la Dej și de acolo a început totul. A fost cea mai romantică întâlnire. Erau la benzinăria aia doar niște sticluțe mici de vodkă și i-am zis: Bianca, dacă accepți ca asta să fie prima noastră întâlnire, eu pot să te servesc cu aceste sticluțe cu vodkă. Mi s-a părut atât de stupid și atât de romantic în același timp. Genul ăla de romantism care e true. Am simțit că este ceva diferit acolo. Nu se compară cu nimic din ce am avut până atunci. Pentru noi, următorul an, era tradiție, Bianca cumpăra niște sticluțe de vodkă. Cu timpul am început să ne apropiem. Nu a durat foarte mult să ne dăm seama că e ceva special. A fost o chestie super interesantă, am simțit în ea o cortină de siguranță”, a spus solistul The Montans, în cadrul unui podcast.

Artistul și-a ținut relația departe de ochii lumii multă vreme, pe motiv că Bianca nu vrea să devină cunoscută.

Recent, într-o postarea pe Instagram, la story, Bianca Spermezan a postat o poză cu fetița lor, în cărucior, însă nu-i arată fața, semn că cei doi au devenit părinți recent. (VEZI POZA ÎN GALERIA FOTO DE MAI SUS)

Sursă foto: Instagram/ Bianca Spermezan/ The Motans

