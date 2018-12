Febra „Avengers: Endgame" a cuprins până și NASA. Cum vrea agenția spațială să-l salveze pe Iron Man

În noul trailer Avengers, Tony Stark hoinărește prin galaxie fără o direcție clară în (ceea ce pare a fi) nava Guardians of the Galaxy. Stark e blocat în navă și în cele câteva cadre din trailer îi transmite un ultim mesaj lui Pepper Potts, iubita sa.

Trailer-ul a reușit să-i entuziasmeze până și pe angajații NASA, care au oferit o (cvasi)-soluție pentru a-l salva pe Tony de pe navă.

Într-un tweet de pe contul oficial, NASA a scris: „Hey, Marvel, am auzit despre situația lui Tony Stark. După cum știți, în primul rând ar trebui să așteptați să auziți de la centrul de control al misiunii un: <Avengers, avem o problemă!> Dar dacă asta nu o să se întâmple, atunci vă recomandăm ca echipele de pe Pământ să folosească toate resursele de care dispun pentru a scana cerul în căutarea omului vostru dispărut.”, a scris NASA.



Hey @Marvel, we heard about Tony Stark. As we know, the first thing you should do is listen in mission control for “@Avengers, we have a problem.” But if he can’t communicate, then we recommend ground teams use all resources to scan the skies for your missing man pic.twitter.com/zavXrsPljq